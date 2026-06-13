مدیرعامل آبفا: برای بازسازی مخازن آب سیریک یک همت اعتبار نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر هاشم امینی مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از واگذاری ۷۰ میلیون مترمکعب پساب استان تهران در بورس انرژی خبر داد و گفت: صنایع آببر براساس قانون برنامه هفتم توسعه موظف هستند طی دو سال آینده تأمین آب مورد نیاز خود را از منابع نامتعارف و پساب جایگزین آبهای متعارف کنند.
امینی روز شنبه در حاشیه آیین رونمایی از خودروهای آزمایشگاه سیار آب و فاضلاب و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عرضه پساب در بورس انرژی از سال گذشته عملیاتی شده و بخشی از پساب قابل واگذاری، علاوه بر قراردادهای متداول، از طریق بورس انرژی در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.
وی افزود: تاکنون حدود ۷۰ میلیون مترمکعب پساب تنها در استان تهران از طریق بورس انرژی واگذار شده است. همچنین برنامهریزی شده شرکتهایی که توان سرمایهگذاری دارند با نصب سامانههای هوشمند و اجرای طرحهای کاهش آب بدون درآمد، در مدیریت مصرف آب مشارکت کنند و آب صرفهجوییشده نیز در قالب بازار آب و پساب عرضه شود.
تهران در رتبه پنجاهوششم بارش طی ۵۷ سال اخیر
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به وضعیت منابع آبی تهران گفت: اگرچه میزان بارندگی در استان تهران نسبت به سال گذشته حدود ۱۶ درصد افزایش یافته، اما همچنان نسبت به متوسط بلندمدت ۳۵ درصد کاهش بارش ثبت شده است.
وی ادامه داد: میزان بارش ثبتشده در استان تهران حدود ۱۶۲ میلیمتر است و بر اساس آمارهای موجود، تهران از میان ۵۷ سال آمار بارندگی در رتبه پنجاهوششم قرار دارد که نشاندهنده شرایط پرتنش و غیرنرمال منابع آبی پایتخت است.
امینی درباره افزایش ذخایر برخی سدهای تهران نیز توضیح داد: افزایش حجم آب سدهای لار، کرج و لتیان ناشی از مدیریت مخازن و نحوه بهرهبرداری از منابع آب است و نباید به معنای خروج استان تهران از شرایط کمآبی تلقی شود.
توصیه به صرفهجویی در تهران، مرکزی، همدان و مشهد
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب اظهار کرد: از شهروندان استان تهران، استان مرکزی، استان همدان و همچنین شهر مشهد درخواست میشود با اصلاح الگوی مصرف و استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب، در مدیریت منابع آبی کشور مشارکت کنند.
مدیرعامل آبفای کشور افزود: البته این توصیه محدود به چند استان نیست و با توجه به اینکه سرانه مصرف آب در ایران همچنان بالاتر از استانداردهای جهانی است، کاهش مصرف باید به یک مطالبه عمومی در سراسر کشور تبدیل شود.
بازچرخانی ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب در کشور
امینی با اشاره به برنامههای بازچرخانی آب گفت: تاکنون بیش از ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب از طریق بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب در کشور جایگزین آب متعارف شده است که نقش مهمی در کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی و سطحی داشته است.
وی افزود: براساس بند «الف» ماده ۳۹ قانون برنامه هفتم توسعه، صنایع آببر بهویژه در بخشهای فولادی، معدنی و نفتی مکلف شدهاند به جای استفاده از آبهای متعارف، از پساب و منابع آب نامتعارف استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تأکید کرد: قانون برای این صنایع مهلت دو ساله تعیین کرده و با توجه به کاهش بارندگیها، افت آبخوانها و تشدید فرونشست زمین، کشور ناگزیر از حرکت به سمت استفاده گستردهتر از پساب در بخش صنعت است.
۵۸ شهر کشور درگیر تنش آبی هستند
وی با استناد به آمار سازمان هواشناسی و مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو گفت: در حال حاضر ۱۲ استان کشور شرایط بارشی بالاتر از نرمال، ۶ استان شرایط نرمال و ۱۳ استان شرایط زیر نرمال دارند.
امینی افزود: در نتیجه این شرایط، ۵۸ شهر در ۲۳ استان کشور با تنش آبی مواجه هستند که برای همه این مناطق پروژههای رفع تنش آبی تعریف و در حال اجرا است.
وی تصریح کرد: وزارت نیرو به صورت مستمر وضعیت منابع و مصارف آب را پایش میکند و تلاش بر این است که کاهش بارشها و تنشهای آبی به جیرهبندی یا اختلال در پایداری شبکه آب شرب کشور منجر نشود.
آسیب به ۳۸۸ تأسیسات آب در جنگ اخیر
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در بخش دیگری از سخنان خود از خسارت گسترده به زیرساختهای آب کشور در جریان جنگ اخیر خبر داد و گفت: در مجموع ۳۸۸ نقطه از تأسیسات اصلی تأمین، انتقال و ذخیره آب کشور آسیب دیده و برآورد اولیه خسارتها حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: همچنین حدود ۴۹ هزار انشعاب آب در مناطق آسیبدیده دچار خسارت شد که عملیات تعمیر و بازسازی آنها بلافاصله آغاز شد.
امینی با اشاره به حمله به تأسیسات آبرسانی شهرستان سیریک گفت: در این حادثه مخازن ۵۰۰ و ۲ هزار مترمکعبی سیریک هدف قرار گرفت و آبرسانی به حدود ۲۰ هزار نفر در یک شهر و ۱۰ روستا با اختلال مواجه شد.
وی ادامه داد: با وجود شرایط دشوار، شبکه آب منطقه در کمتر از ۱۲ ساعت به حالت پایدار بازگشت و پیش از آن نیز آبرسانی سیار برای تأمین نیاز ساکنان انجام شده بود.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه مخازن آسیبدیده باید به طور کامل بازسازی شوند، خاطرنشان کرد: برای بازسازی این تأسیسات حدود یک همت اعتبار نیاز است و استفاده از مخازن پیشساخته برای تسریع در بازگشت ظرفیت ذخیرهسازی آب منطقه در دستور کار قرار گرفته است.
امینی در پایان تأکید کرد: آسیب رساندن به تأسیسات تأمین آب شرب و زیرساختهای مرتبط با سلامت عمومی مردم براساس پروتکلهای بینالمللی مصداق جنایت جنگی محسوب میشود و این موضوع از طریق مراجع حقوقی و بینالمللی در حال پیگیری است.
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