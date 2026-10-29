امکان جایگزینی ۲۷۵ میلیون مترمکعب آب صنایع تهران با آبِ بازیافتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آبفای تهران، احمدرضا محمدی ده‌چشمه معاون بهره‌برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب استان تهران از قابلیت جایگزینی سالانه ۲۷۵ میلیون مترمکعب آب موردنیاز صنایع استان با آبِ بازیافتی خبر داد و تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های انتقال و مصرف آب بازیافتی، از الزامات تحقق این ظرفیت و کاهش برداشت از منابع آب متعارف است.

محمدی ده‌چشمه با اشاره به ظرفیت تولید آب بازیافتی در استان تهران اظهار کرد: ظرفیت موجود تصفیه‌خانه‌های استان برای تولید آب بازیافتی حدود ۵۵۸ میلیون مترمکعب در سال است، اما استفاده از این ظرفیت در بخش‌های مختلف، به توسعه زیرساخت‌ها و افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان وابسته است.

وی با اشاره به برآورد نیاز آبی صنایع استان تهران در افق سال ۱۴۲۵ افزود: از مجموع ۳۱۴ میلیون مترمکعب نیاز سالانه صنایع، حدود ۲۷۵ میلیون مترمکعب قابلیت تأمین از طریق آب بازیافتی را دارد؛ با این حال، تاکنون حدود ۵۸ میلیون مترمکعب پساب به صنایع استان تحویل داده شده است.

محمدی ده‌چشمه، تأمین زیرساخت‌های انتقال و مصرف را از پیش‌نیازهای گسترش استفاده از آبِ بازیافتی دانست و گفت: صنایع برای جایگزینی منابع آب متعارف با آب بازیافتی باید زیرساخت‌های لازم را ایجاد کنند. این تغییر، علاوه بر کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی، امکان دسترسی به منبعی پایدارتر برای تأمین آب موردنیاز واحدهای صنعتی را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به نقش سرمایه‌گذاری در توسعه این زیرساخت‌ها ادامه داد: در برخی پروژه‌ها، واگذاری آبِ بازیافتی به مصرف‌کنندگان صنعتی و مشارکت بخش خصوصی، بخشی از منابع مالی موردنیاز برای تکمیل طرح‌ها را تأمین می‌کند.

معاون بهره‌برداری و توسعه فاضلاب آبفای استان تهران همچنین از انعقاد قراردادهایی به حجم حدود ۴۳ میلیون مترمکعب برای تأمین آبِ بازیافتی موردنیاز فضای سبز شهرداری‌ها خبر داد و افزود: شهرداری‌ها علاوه بر استفاده از آبِ بازیافتی تصفیه‌خانه‌های موجود، برای ساخت ۳ تصفیه‌خانه در مناطق لویزان، سرخه‌حصار و غرب تهران نیز اعلام آمادگی کرده‌اند.

به گفته وی، توسعه استفاده از آب بازیافتی در صنعت و فضای سبز، با کاهش نیاز به برداشت از منابع آب متعارف، می‌تواند در مدیریت محدودیت‌های آبی استان تهران نقش مؤثری ایفا کند.