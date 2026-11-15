به گزارش خبرنگار مهر به نقل از داده‌های معاملاتی بازار سهام، شاخص کل بورس بر اساس اطلاعات قیمت ثبت‌شده در ساعت ۱۲:۵۸:۴۰ روز ۲۴ آبان ۱۴۰۵، با تغییر ۱۱۱ هزار و ۵۸۷.۳۲ واحدی، در سطح ۸ میلیون و ۴۶۵ هزار و ۵۹۴.۶۳ واحد قرار گرفت.

شاخص کل هم‌وزن نیز با ثبت تغییر ۳۴ هزار و ۸۶۸.۱۴ واحدی، به ۲ میلیون و ۳۸۷ هزار و ۷۵۷.۶۲ واحد رسید.

ارزش بازار در این زمان، ۲۴۵ میلیون و ۱۹۹ هزار و ۵۳۳.۲۳۸ میلیارد ثبت شد.

همچنین تعداد معاملات به ۸۳۷ هزار و ۵۰۳ فقره رسید و ارزش معاملات، ۴۰۸ هزار و ۲۰۸.۱۰۸ میلیارد بود. حجم معاملات نیز ۶۳.۶۸۳ میلیارد ثبت شد.