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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۴۶

صعود شاخص بورس به ۶.۵ میلیون واحد

صعود شاخص بورس به ۶.۵ میلیون واحد

بازار سهام در ادامه روند صعودی خود، با رشد نزدیک به ۳۶ هزار واحدی شاخص کل به کانال ۶.۵ میلیون واحدی رسید و ارزش معاملات بورس از ۵۵ همت گذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، بورس اوراق بهادار تهران پس از رشد محتاطانه‌ روز گذشته، در معاملات روز سه‌شنبه ۱۰ شهریورماه نیز با افزایش ۳۵ هزار و ۹۶۸ واحدی مواجه شد و شاخص کل به رقم ۶ میلیون و ۵۸۳ هزار و ۹۳۲ واحد رسید. رشد خفیف امروز در شرایطی رقم خورد که این بازار در هفته‌های اخیر شاهد صعودهای تاریخی بوده و رکوردهای جدیدی را با ورود به کانال‌های ۴، ۵ و ۶ میلیون واحد به ثبت رسانده است.

وضعیت شاخص‌ها و ارزش معاملات بورس

در جریان معاملات امروز بورس، شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۳ هزار و ۶۷۱ واحدی، در رقم یک میلیون و ۱۸۲ هزار و ۴۳۹ واحد قرار گرفت. در این بازار، تعداد معاملات به یک میلیون و ۲۷۱ هزار فقره رسید و ارزش معاملات رقم ۵۵ هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

نمادهای «فملی»، «فارس» و «تابان» بیشترین اثر مثبت را بر شاخص بورس داشتند. همچنین از نمادهای پرتراکنش بازار امروز می‌توان به «وبملت»، «فملی» و «شپنا» اشاره کرد که مورد توجه فعالان بازار قرار گرفتند.

عملکرد فرابورس در معاملات سه‌شنبه

فرابورس ایران نیز در معاملات امروز همسو با بورس، با رشد ۱۴۵ واحدی مواجه شد و شاخص آن به رقم ۵۱ هزار و ۳۷۶ واحد رسید. در فرابورس، تعداد معاملات ۶۷۲ هزار فقره و ارزش معاملات ۷۹ هزار میلیارد تومان به ثبت رسید.

کد مطلب 6934501
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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    نظرات

    • IR ۲۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      0 0
      پاسخ
      همه شاخص سازا منفی بودن

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