حمایت ۱۴۰۲ جواب داد؛ رشد ۱۶ هزار واحدی شاخص کل بورس تهران

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۴، شاخص کل بورس تهران پس از روزهای متوالی افت و رکود، امروز با رشد ۱۶ هزار و ۲۴۹ واحدی معادل ۰.۶۴ درصد به سطح ۲ میلیون و ۵۷۱ هزار و ۱۲۵ واحد رسید و نخستین کندل مثبت پس از ۱۱ روز نزولی را رقم زد.

این تغییر در شرایطی رخ داد که در پایان معاملات روز چهارشنبه، شاخص کل با افت سنگین ۳۴ هزار واحدی به حمایت سال ۱۴۰۲ رسیده بود و در آن گزارش نسبت به افزایش تقاضا در هفته جدید هشدار داده شد. با این حال، ارزش معاملات همچنان در سطوح پایین باقی مانده و نشانه‌ای از بازگشت پرقدرت نقدینگی به بازار مشاهده نمی‌شود.

نخستین روز کاری هفته با تغییر مسیر شاخص

بازار سرمایه امروز بر خلاف روند ۱۱ روز گذشته، با برتری نسبی تقاضا آغاز شد. شاخص کل با ثبت رشد ۱۶,۲۴۹ واحدی تا رقم ۲,۵۷۱,۱۲۵ واحد پیشروی کرد. شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۲,۱۳۳ واحدی (معادل ۰.۲۷ درصد) در سطح ۷۸۴,۳۸۶ واحد ایستاد که نشان‌دهنده رشد آرام‌تر نمادهای کوچک‌تر نسبت به بزرگان بازار است.

شاخص آزاد شناور نیز با افزایش ۲۲,۶۴۵ واحدی (۰.۷ درصد) به ۳,۲۴۱,۶۵۵ واحد رسید. شاخص بازار اول ۱۱,۸۸۴ واحد و شاخص بازار دوم ۳۲,۶۶۹ واحد رشد را تجربه کردند.

نمادهای اثرگذار

در میان نمادهای بورسی، «فارس» با ۳,۶۳۱ واحد، «وبملت» با ۲,۳۵۵ واحد و «نوری» با ۲,۰۰۰ واحد بیشترین نقش مثبت را در رشد شاخص داشتند. «شستا» و «شپدیس» نیز در جمع نمادهای شاخص‌ساز مثبت حضور داشتند. در مقابل، «پارس» با اثر منفی بیش از ۱,۲۱۰ واحد تنها نماد بزرگ کاهنده شاخص کل بود.

نمادهای پرتراکنش بورس

بانک ملت (وبملت) با حجم معاملات ۲.۴۰۶ میلیارد سهم و ارزش ۲,۵۱۳ میلیارد ریال صدرنشین ارزش معاملات شد. پس از آن ایران‌خودرو (خودرو)، فولاد مبارکه (فولاد)، سایپا (خساپا) و بانک تجارت (وتجارت) از منظر حجم و ارزش معاملات در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

وضعیت فرابورس

شاخص کل فرابورس با رشد محدود ۱۳ واحدی (۰.۰۶ درصد) به ۲۳,۵۲۵ واحد رسید. شاخص هم‌وزن فرابورس با رشد ۲۷۳ واحدی (۰.۲۱ درصد) در سطح ۱۳۱,۵۳۴ واحد ایستاد.

در این بازار، «فزر» و «کگهر» بیشترین نقش منفی را ایفا کردند، در حالی که «سامان» و «کوثر» جزو بزرگ‌ترین محرک‌های مثبت شاخص بودند.

نمادهای پرتراکنش فرابورس

در معاملات امروز، «رپویا» با بیش از ۱۰.۴ میلیون سهم و ارزش ۳۶۰ میلیارد ریال، و «فزر» با ۱۹ میلیون سهم به ارزش ۹۸۳ میلیارد ریال در صدر توجه معامله‌گران قرار گرفتند. نمادهای «نان»، «مهر» و «مهرمام» نیز جزو نمادهای فعال بودند.

گزارش نقدینگی و صف‌های معاملاتی

ارزش معاملات خرد بازار سهام (سهامی و صندوق‌های سهامی) به ۴,۱۱۴ میلیارد تومان رسید که همچنان در سطحی پایین باقی مانده است. خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت تنها ۴۰ میلیارد تومان و ورود پول حقیقی از محل فروش حقوقی‌ها ۷۳۸ میلیارد تومان ثبت شد.

در پایان جلسه معاملاتی، ۱۱۵ نماد در صف خرید با ارزشی معادل ۴۲۰ میلیارد تومان و ۱۲۶ نماد در صف فروش به ارزش ۱,۲۵۷ میلیارد تومان قرار داشتند. همچنین ۱۹۵ نماد مثبت بدون صف و ۱۷۷ نماد منفی بدون صف معامله شدند. سرانه خرید حقیقی ۴۵۴,۰۰۰ تومان و سرانه فروش حقیقی ۲۹۳,۰۰۰ تومان بود.

بازار امروز هرچند با رشد شاخص کل و سبزپوشی بیشتر نمادها به پایان رسید و نخستین نشانه‌های تغییر مسیر پس از روند فرسایشی ۱۱ روزه ظاهر شد، اما ضعف شدید ارزش معاملات نشان می‌دهد هنوز اعتماد و نقدینگی کافی برای آغاز یک موج صعودی قوی وارد بازار نشده است. فعالان بازار معتقدند تثبیت شاخص بالاتر از حمایت‌های اخیر و افزایش ارزش معاملات، شرط اصلی تغییر پایدار روند است.