به گزارش خبرنگار مهر، محسن جبارنژاد ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، اظهار کرد: شهید رئیسی از حامیان جدی کتاب، کتابداران و اهالی قلم بود و ارتباط عمیق و مستمر ایشان با کتاب و مطالعه، الگویی ارزشمند برای جامعه محسوب می‌شود.

وی با اشاره به رویکرد جدید نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور افزود: امروز کتابخانه‌ها از رویکرد سنتی کتاب‌محوری به سمت جامعه‌محوری حرکت کرده‌اند؛ به این معنا که کتابخانه دیگر صرفاً محل نگهداری کتاب یا سالن مطالعه نیست، بلکه باید به پایگاهی برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی، فرهنگی و آموزشی مردم و توانمندسازی جامعه تبدیل شود.

کتابخانه‌ها؛ پایگاه‌های فعال اجتماعی و فرهنگی

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه خدمات کتابخانه‌ها فراتر از عضویت و امانت کتاب توسعه یافته است، گفت: در همین راستا برنامه‌های متنوعی از جمله نشست‌های آگاهی‌بخشی، نقد و بررسی کتاب، مثنوی‌خوانی، روان‌شناسی و شاهنامه‌خوانی در کتابخانه‌های استان برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: در حوزه توانمندسازی اجتماعی و مدیریت آسیب‌ها نیز ورود جدی داشته‌ایم و نشست‌های تخصصی متعددی با حضور جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، مسئولان و فعالان اجتماعی با موضوعاتی همچون جامعه‌شناسی خشونت در استان، بررسی علل طلاق و خودکشی و پدیدارشناسی کافه‌ها برگزار شده است.

اختصاص سه کتابخانه سیار به مناطق محروم استان

جبارنژاد در ادامه از ورود سه دستگاه کتابخانه سیار به ناوگان کتابخانه‌های عمومی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و گفت: این سه دستگاه هم‌زمان با هفته کتاب و پس از آن به استان اختصاص می‌یابد و مراحل جذب رانندگان آنها در حال انجام است.

وی افزود: پس از تأمین نیروی انسانی متخصص، این کتابخانه‌ها در سه حوزه اصلی استان مستقر می‌شوند و با تعیین نقاط خدمت مشخص، روستاها و مناطق فاقد کتابخانه را پوشش خواهند داد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه کتابخانه‌های سیار از تجهیزات و امکانات لازم برای ارائه خدمات برخوردار خواهند بود، عنوان کرد: امانت کتاب، برگزاری نشست‌های کتاب‌خوانی و اجرای برنامه‌های فرهنگی با استفاده از امکاناتی نظیر لپ‌تاپ، میز و صندلی سیار از جمله خدمات این مجموعه‌ها خواهد بود.

وی تأکید کرد: اجرای این طرح با چنین گستردگی برای نخستین بار در استان انجام می‌شود و می‌تواند دسترسی ساکنان مناطق محروم و کم‌برخوردار به خدمات کتابخانه‌ای را افزایش دهد.

بازطراحی کتابخانه مرکزی یاسوج و اجرای پروژه‌های عمرانی

جبارنژاد در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات عمرانی و توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای اشاره کرد و گفت: در دوره اخیر، بازطراحی حدود یک‌هزار مترمربع از فضای کتابخانه مرکزی یاسوج در چند فاز اجرا شده که ایجاد سالن کودک، گالری‌ها و فضاهای اختصاصی مطالعه پژوهشگران از جمله نتایج آن بوده است.

وی افزود: در ادامه این طرح، بازطراحی بخش مخزن و بخش نوجوان نیز در فازهای دوم و سوم دنبال می‌شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کهگیلویه و بویراحمد هدف از اجرای این اقدامات را شاداب‌سازی محیط‌های کتابخانه‌ای و ایجاد فضایی چندمنظوره برای مطالعه، تعاملات اجتماعی و فعالیت‌های خلاقانه عنوان کرد و گفت: ایجاد فضاهای آرام مطالعه، محیط‌های مشارکتی، اتاق‌های گفت‌وگو، کارگاه‌های خلاقیت و فضاهای بازی می‌تواند جذابیت کتابخانه‌ها را برای کودکان و نوجوانان افزایش دهد.

وی همچنین از جذب بیش از ۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های کتابخانه‌ای استان در دوران دولت شهید رئیسی خبر داد و اظهار کرد: کتابخانه روستای کاکان آماده بهره‌برداری است و کتابخانه روستای باش در شهرستان باشت نیز طی یکی دو هفته آینده افتتاح می‌شود.

جبارنژاد با اشاره به روند اجرای کتابخانه شیخ تاجران نیز گفت: اسکلت این پروژه اجرا شده و تلاش می‌کنیم با تأمین اعتبار مورد نیاز، عملیات اجرایی آن امسال به نتیجه برسد؛ هرچند محدودیت‌های مالی و شرایط بودجه‌ای کشور دشواری‌هایی ایجاد کرده است.

ثبت بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ برنامه فرهنگی در کتابخانه‌های استان

وی با تشریح عملکرد کتابخانه‌های عمومی استان در نیمه نخست سال جاری بیان کرد: در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، بیشترین میزان امانت کتاب در کتابخانه‌های عمومی استان به حوزه‌هایی همچون

علوم کاربردی، علوم پایه، ریاضی، فیزیک، علوم پزشکی و مهندسی اختصاص داشته است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کهگیلویه و بویراحمد افزود: در همین مدت بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ برنامه متنوع فرهنگی در کتابخانه‌های عمومی کهگیلویه و بویراحمد برگزار و ثبت شده و گزارش ماهانه این فعالیت‌ها نیز به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ارسال شده است.

پیش‌بینی اجرای ۵۰۰ برنامه فرهنگی در هفته کتاب

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کهگیلویه و بویراحمد در تشریح برنامه‌های هفته کتاب گفت: برنامه‌های این هفته با غبارروبی و ادای احترام به مقام شامخ شهدا و برگزاری نشست خبری آغاز شده و حضور مدیرکل و رؤسای ادارات کتابخانه‌های شهرستان‌ها در نماز جمعه و تبیین دستاوردها و برنامه‌های ترویج کتاب‌خوانی نیز در دستور کار قرار دارد.

جبارنژاد از پیش‌بینی اجرای ۴۰۰ تا ۵۰۰ برنامه فرهنگی در سطح شهرستان‌های استان خبر داد و افزود: برگزاری نشست‌های نقد و بررسی کتاب، بازدید کارکنان بیمارستان از کتابخانه مرکزی، برپایی بازارچه‌های کسب‌وکار و حمایت از مشاغل خرد و خانگی در بستر کتابخانه‌ها از جمله این برنامه‌هاست.

وی ادامه داد: ارائه ویزیت رایگان فرزندان همکاران توسط پزشک متخصص و برگزاری نشست ادبی ویژه نویسندگان استان با هدف شناسایی و معرفی ظرفیت‌های ادبی و بررسی دغدغه‌های اهالی قلم با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز پیش‌بینی شده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی در اجرای احکام جایگزین حبس اظهار کرد: در این زمینه احکام ارزنده‌ای از سوی دادستانی صادر شده که از جمله آنها می‌توان به رنگ‌آمیزی دیوارهای کتابخانه‌ها، شاداب‌سازی بخش کودک و خرید کتاب توسط محکومان اشاره کرد؛ اقداماتی که رویکردی تربیتی و حمایتی دارند.

وی از برگزاری آیین رونمایی از چندین عنوان کتاب جدید در روز ۲۷ آبان‌ماه از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح خبر داد.

ترویج کتاب‌خوانی نیازمند مسئولیت‌پذیری همگانی است

جبارنژاد در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌ها و اقشار جامعه در ترویج فرهنگ مطالعه گفت: کتاب و کتاب‌خوانی موضوعی نیست که تنها بر عهده نهاد کتابخانه‌ها باشد، بلکه رسانه‌ها، استانداری، فرمانداری‌ها، دستگاه قضایی و همه آحاد جامعه در قبال آن مسئولیت دارند.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات و چالش‌های امروز جامعه ریشه در سطحی‌نگری دارد، افزود: تعمیق آگاهی از مسیر مطالعه امکان‌پذیر است و نمی‌توان بدون توجه جدی به کتاب و کتاب‌خوانی انتظار ارتقای فرهنگی جامعه را داشت.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: ترویج فرهنگ مطالعه با دستور و توصیه زبانی محقق نمی‌شود؛ والدینی که خود اهل مطالعه نیستند، نمی‌توانند فرزندانی کتاب‌خوان تربیت کنند. همچنین مسئولان و دستگاه‌های فرهنگی متولی باید پیش از توصیه به دیگران، خود ارتباطی عمیق و مستمر با کتاب داشته باشند تا زمینه ساماندهی امور فرهنگی جامعه فراهم شود.