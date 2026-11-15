به گزارش خبرنگار مهر، آیین نکوداشت دکتر رضا داوری اردکانی، فیلسوف برجسته ایرانی، با عنوان «فیلسوف فرهنگ» صبح یکشنبه در آغازین روز برگزاری این رویداد، با حضور جمعی از استادان، اندیشمندان و شخصیت‌های علمی و فرهنگی کشور در دانشگاه اردکان برگزار شد.

این آیین نکوداشت با هدف پاسداشت جایگاه علمی و فرهنگی این فیلسوف برجسته و بازخوانی اندیشه‌ها و آثار وی، صبح یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه در دانشگاه اردکان آغاز شد.

در نخستین روز این رویداد، نگار داوری اردکانی، دختر این اندیشمند، به بیان دیدگاه‌ها و خاطراتی درباره شخصیت و اندیشه‌های پدرش پرداخت.

همچنین مستندی درباره زندگی و اندیشه‌های رضا داوری اردکانی معرفی و بخش‌هایی از آن برای حاضران به نمایش درآمد. گفت‌وگو با این اندیشمند برجسته در تهران نیز از دیگر بخش‌های محتوایی این برنامه بود.

در ادامه این آیین، علی‌اکبر صالحی، رئیس بنیاد ایران‌شناسی، و جمعی از استادان و چهره‌های علمی و فرهنگی کشور به سخنرانی پرداختند و ابعاد مختلف نگاه فلسفی و فرهنگی داوری اردکانی را مورد توجه قرار دادند.

شعرخوانی و خاطره‌گویی از دیگر بخش‌های نخستین روز نکوداشت «فیلسوف فرهنگ» بود.

این رویداد فرهنگی و علمی طی روزهای ۲۴ و ۲۵ آبان‌ماه در دانشگاه اردکان ادامه دارد و نشست‌های فرهنگی و هنری و برنامه‌های مرتبط با معرفی اندیشه‌ها و آثار این استاد فلسفه نیز در آن پیش‌بینی شده است.