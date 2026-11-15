به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوروزی ظهر یکشنبه در مجمع انتخاباتی هیات پزشکی ورزشی استان همدان اظهار کرد: افزایش شمار ورزشکاران سازمان یافته و بیمه شدگان ورزشی از اولویت‌های مهم این هیئت است.

وی افزود: شمار بیمه شدگان ورزشی همدان نسبت به مدت مشابه سال گذشته۲ هزار و ۹۵۲ نفر معادل ۳.۶ درصد کاهش داشته که جبران آن نیازمند برنامه‌ریزی و همکاری هیات‌های ورزشی است.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی با اشاره به مسئولیت این مجموعه در پشتیبانی از ۵۴ هیئت ورزشی و چند انجمن مستقل افزود: توسعه خدمات در شهرستان‌ها، تقویت کمیته‌های تخصصی آموزش، بازرسی و مسابقات و بهره‌گیری از ظرفیت جامعه پزشکی باید در دستور کار مدیریت جدید قرار گیرد.

وی جوان‌گرایی و استفاده از تجربه مدیران پیشین را ۲ ضرورت مدیریت ورزش دانست و عنوان کرد: گردش نخبگان و ورود نیروهای جوان و صاحب ایده در کنار بهره‌گیری از تجربیات گذشته می‌تواند به پویایی و ارتقای عملکرد مجموعه‌های ورزشی کمک کند.

نوروزی با تاکید بر اهمیت مشارکت و رقابت در انتخابات هیئت‌های ورزشی، تصریح کرد: حضور افراد توانمند با برنامه‌های مشخص و احترام متقابل میان نامزدها زمینه انتخاب شایسته‌ترین مدیران و تقویت مجموعه‌های ورزشی را فراهم می‌کند.