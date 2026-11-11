به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی پیش از ظهر چهارشنبه در مجمع عمومی سالانه هیئت آمادگی جسمانی استان کردستان با قدردانی از عملکرد این هیئت اظهار کرد: اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش، به‌ویژه برگزاری دوره‌های آموزشی مربیان و داوران و کارگاه‌های تخصصی، قابل تقدیر است و روند فعالیت‌ها در این بخش با رعایت ضوابط و مراحل قانونی دنبال شده است.

وی با اشاره به ضرورت تداوم برنامه‌های آموزشی افزود: اگرچه در برگزاری دوره‌های پایه و درجه سه اقدامات خوبی انجام شده، اما برگزاری دوره‌های ارتقای مربیگری از مطالبات جدی مربیان و هیئت‌های ورزشی شهرستان‌هاست و انتظار می‌رود این موضوع در برنامه‌های سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ قرار گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان همچنین عملکرد هیئت در بخش قهرمانی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: کسب مدال در رقابت‌های مختلف، از جمله مسابقات آسیایی، نشان‌دهنده ظرفیت ورزشکاران این رشته است؛ با این حال، باید زمینه افزایش تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته و گسترش فعالیت‌ها در شهرستان‌ها فراهم شود.

خاکی با تأکید بر ضرورت نظارت جدی‌تر بر عملکرد هیئت‌های شهرستانی بیان کرد: فعالیت همه شهرستان‌ها در یک سطح نیست و برخی از آن‌ها در زمینه جذب ورزشکار و صدور بیمه ورزشی عملکرد قابل قبولی ندارند؛ بنابراین هیئت استان باید ضمن شناسایی موانع، برای رفع مشکلات و فعال‌سازی هیئت‌های کم‌کار برنامه‌ریزی کند.

وی با اشاره به آمار بیمه‌شدگان رشته آمادگی جسمانی در سال ۱۴۰۴، از پایین بودن این آمار در برخی شهرستان‌ها انتقاد کرد و افزود: در سروآباد تنها سه نفر، دیواندره ۲۸ نفر، دهگلان ۱۶ نفر و کامیاران ۶۶ نفر در این رشته بیمه ورزشی شده‌اند. این آمار با توجه به ظرفیت و گستردگی رشته آمادگی جسمانی نیازمند توجه جدی است.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان ادامه داد: در آمار سال جاری نیز وضعیت برخی شهرستان‌ها مطلوب نیست؛ به‌گونه‌ای که برای سروآباد ۱۵ نفر، دیواندره ۳۳ نفر، سنندج ۶۰ نفر و مریوان ۵۳ نفر ثبت شده است. البته شهرستان‌هایی مانند سنندج، سقز، قروه و بیجار فعالیت‌های بهتری داشته‌اند، اما انتظار می‌رود سایر شهرستان‌ها نیز برای افزایش آمار ورزشکاران سازمان‌یافته تلاش کنند.

خاکی با بیان اینکه مشکلات زیرساختی و کمبود سالن ورزشی نباید مانع توسعه فعالیت‌ها شود، گفت: امکانات موجود باید با هماهنگی اداره‌های ورزش و جوانان شهرستان‌ها به‌صورت عادلانه و حداکثری در اختیار رشته‌های مختلف قرار گیرد و مطالبات هیئت‌ها نیز از مسیر ادارات شهرستانی پیگیری شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سهم بالای بانوان در رشته آمادگی جسمانی اشاره کرد و افزود: بیش از ۸۰ درصد ورزشکاران سازمان‌یافته این رشته را بانوان تشکیل می‌دهند؛ از این رو لازم است برنامه‌ریزی و حمایت از فعالیت‌های ورزشی بانوان در شهرستان‌ها با جدیت بیشتری دنبال شود.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در پایان بر ضرورت افزایش آمار بیمه‌شدگان ورزشی، تقویت فعالیت هیئت‌های شهرستانی و پیگیری مطالبات مربیان و ورزشکاران تأکید کرد.