به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی اظهار کرد: به دنبال سفر معاون اجرایی رئیس جمهور به هرمزگان و بررسی شرایط خاص استان از جمله؛ تفاوت‌های اقلیمی، مشکلات حمل و نقل عمومی، پراکندگی جغرافیایی شهرها و روستاها و همچنین شرایط خاص جنگی استان، مقرر شد اصلاحیه‌ای برای افزایش سهمیه کارت سوخت‌های استان هرمزگان از اول آذرماه صورت بگیرد.

وی گفت: این سهمیه ویژه شرایط جنگی استان است و مقدار این سهمیه پس از تصویب نهایی اعلام خواهد شد.

نفیسی افزود: همچنین در بحث شناورهای صیادی نیز تصمیم گرفته شد که به صورت متمرکز و با کارت سوخت بتوانند سوخت بگیرند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: درباره توزیع بنزین سوپر نیز مقرر شد تا پایان آذرماه شمار جایگاه‌های توزیع کننده بنزین سوپر به ۲۵ جایگاه برسد.

وی افزود: در بحث استفاده از سی ان جی نیز مقرر شد، جایگاه‌ها عرضه گسترش یابد و رانندگان بویژه وانت داران نیز تشویق شوند تا از این سوخت استفاده کنند.

نفیسی عنوان کرد: همچنین قرار شد از ال پی جی نیز به ویژه در شرق استان بیشتر استفاده شود.

وی بیان کرد: در بخش اداره‌ها و دستگاه‌های دولتی نیز قرار است سامانه‌ای طراحی شود و نیروهای این بخش که نیاز بیشتری به بنزین دارند مانند معلمان، کادر درمان، خدوروهای خدمت رسان مانند آمبولانس ها، آتش نشانی ها، گروه‌های خدمت رسان صنعت آب و برق و دیگر گروه‌های خدمات عمومی، ثبت اطلاعات خواهند شد و متناسب با نیاز این بخش تامین سوخت خواهد شد.

نفیسی افزود: در یک هفته باقی مانده تا پایان ماه نیز، تدابیری اندیشیده شده تا در شهرستان‌ها اگر سهمیه شخصی افراد به پایان رسیده است، برای افرادی که نیاز به سوخت دارند، چاره اندیشی شود.

وی گفت: مردم کمک کنند تا از این شرایط که در سراسر کشور و حتی در بسیاری از مناطق جهان وجود نیز وجود دارد با مشکلات کمتری عبور کنیم.