به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی اظهار کرد: صفهای طولانی بنزین برای مردم در هرمزگان هیچ توجیهی ندارد و امیدواریم تا در تیرماه این مشکل برطرف شود.
وی با عذرخواهی از مردم برای وضعیت صف های بنزین گفت: امیدواریم هر چه زودتر شرکت پخش فرآوردههای نفتی کشور و وزارت نفت پیشنهادات مطرح شده از سوی استان را بپذیرند و عملیاتی کنند.
وی گفت: مقرر شده است خودروهایی با پلاک ۸۴، ۹۴ و مناطق آزاد سهمیه سوخت ۵ هزار تومانی به کارتهای سوخت این خودروها اضافه شود به شرطی که در خود استان سوخت گیری کنند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: وضعیت خودروهایی با پلاکهای استانهای دیگر که در استان ساکن هستند با رصد سیستمهای هوشمند و خروجی از سامانههای استانهای مربوطه بررسی میشود و اگر بیشتر سوختگیریها در هرمزگان صورت گیرد سهمیه بنزین به کارتهای این خودروها هم افزایش مییابد.
قهرمانی ادامه داد: با برنامه ریزیهای صورت گرفته از سوی استاندار هرمزگان و برنامههای بلندمدت با افزایش جایگاههای عرضه سوخت بنزین سوپر هم در جایگاهها عرضه میشود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: من امروز در شهرستان میناب هم صف های طولانی برای دریافت بنزین را دیدم و باز هم از مئولان وزارت نفت پیگیر حل این مشکل شدم.
وی از شهروندان خواست با توجه به شرایط کشور صرفه جویی که یک امر مهم و ضروری است را هم داشته باشند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: در بررسیهای کارشناسی و حضور ۱۰ روزه بازرسان در جایگاههای سوخت نشان داد که در شهر بندرعباس قاچاق بنزین نداریم.
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