به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، محمد آخوندی رئیس کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال نیز در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های بازیکنان تیم ملی اظهار داشت: خوشبختانه بازیکنان بسیار خوبی در فوتبال ساحلی داریم و یکی از ویژگی‌های ارزشمند این تیم، احترام ویژه بازیکنان به پرچم و سرود جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: در مجموعه تیم ملی، بازیکنانی داریم که مداح و قاری قرآن هستند و این موضوع نشان‌دهنده فضای فرهنگی و اعتقادی حاکم بر تیم است. بازیکنان در روزهای گذشته نیز به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) توسل داشتند و امیدواریم با همین روحیه و اتحاد در رقابت‌های پیش رو موفق باشند.

اخوندی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به درخشش ملی‌پوشان در جام ملت‌های آسیا گفت: امیدوارم بازیکنان با تلاش و همدلی بتوانند بار دیگر افتخارآفرینی کنند و همانند قهرمانی سال گذشته در رقابت‌های جهانی، این بار نیز با دست پر به کشور بازگردند.