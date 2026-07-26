به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی نادری که این روزها یوزهای پابرهنه ساحلی‌باز را در مرکز ملی فوتبال ایران زیرنظر گرفته و اردوهایی پرفشار، پی‌درپی و البته سازنده را برای پسرانش تدارک دیده با اشاره به برنامه‌های آماده‌سازی این تیم برای رقابت‌های قهرمانی آسیا اظهار داشت: اواخر آبان‌ماه مهم‌ترین رویداد پیش‌روی ما برگزار خواهد شد و امیدواریم در گام نخست بتوانیم از عنوان قهرمانی خود دفاع کرده و سهمیه جام جهانی را نیز به دست آوریم.

وی درباره روند آماده‌سازی تیم ملی بیان داشت: پس از قهرمانی در مسابقات المپیک ساحلی، یک استراحت کوتاه‌مدت به بازیکنان دادیم و پس از آن اردوها و تمرینات را به صورت منظم آغاز کردیم. خوشبختانه تمرینات در شرایط بسیار خوب و مطلوبی برگزار می‌شود و بازیکنان از آمادگی مناسبی برخوردار هستند.

نادری در خصوص آغاز رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی تأکید داشت: در انتظار شروع مسابقات لیگ برتر هستیم و برگزاری این مسابقات کمک بزرگی به تیم ملی خواهد کرد تا بازیکنان در شرایط مسابقه قرار گرفته و با آمادگی بیشتری در اردوهای تیم ملی حاضر شوند.

وی همچنین از حضور تیم ملی در یک تورنمنت بین‌المللی در روسیه خبر داد و گفت: تیم‌های قدرتمندی در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت و این تورنمنت فرصت بسیار خوبی برای آماده‌سازی هرچه بهتر تیم پیش از مسابقات قهرمانی آسیا خواهد بود.

سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی در پایان خاطرنشان ساخت: بازیکنان باکیفیت و شایسته‌ای در اختیار داریم و خوشبختانه رئیس فدراسیون فوتبال، کمیته و دپارتمان فوتبال ساحلی شرایط بسیار خوبی را برای تیم ملی فراهم کرده‌اند. امیدوارم با اتحاد، همدلی و تلاش مضاعف بتوانیم بار دیگر باعث افتخار مردم ایران شویم