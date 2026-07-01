پایان اردوی تیم ملی ساحلی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران که از ۵ تیر ماه در تهران آغاز شده بود، امروز (۱۰ تیر) به پایان رسید.

ملی پوشان فوتبال ساحلی در این اردو زیر نظرعلی نادری، سرمربی تیم ملی برنامه‌های تمرینی خود را با حفظ آمادگی جسمانی و فنی، افزایش هماهنگی میان بازیکنان و اجرای برنامه های تاکتیکی مورد نظر کادر فنی دنبال کردند.

بازی درون تیمی برگزار شده در آخرین روز اردو نیز پایان بخش برنامه های آماده سازی شاگردان نادری در تهران بود.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با برگزاری این اردو، روند آماده سازی خود را برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا که آبان ماه برگزار می شود ادامه می دهد.