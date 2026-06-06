نادری: برای دفاع از عنوان قهرمان آسیا آماده می شویم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی نادری سرمربی تیم ملی ساحلی در خصوص اردوی اخیر تیم ملی اظهار کرد:اردوی بسیار خوب و با کیفیتی را پشت گذاشتیم و بازیکنان با انگیزه و تمرکز بالا در تمرینات حضور داشتند.

وی با اشاره به برنامه های پیش روی تیم ملی گفت: هدف اصلی ما آماده سازی برای مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی است که آبان ماه به میزبانی تایلند برگزار خواهد شد.تلاش می کنیم با برنامه ریزی مناسب و حفظ روند آماده سازی، بهترین شرایط را برای حضور در این رقابت ها فراهم کنیم.

سرمربی تیم ملی ساحلی ادامه داد: امیدوارم بتوانیم از عنوان قهرمانی خود در آسیا دفاع کنیم و بار دیگر نتایج درخشانی برای فوتبال ساحلی ایران رقم بزنیم.

نادری در باره برنامه های تدارکاتی تیم ملی نیز گفت: مرداد ماه در یک تورنمنت بین المللی در روسیه شرکت خواهیم کرد که فرصت بسیار خوبی برای ارزیابی شرایط تیم و افزایش آمادگی بازیکنان پیش از مسابقات رسمی خواهد بود.