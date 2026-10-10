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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۶

اعلام اسامی ملی‌پوشان فوتبال ساحلی برای تورنمنت بلاروس

اعلام اسامی ملی‌پوشان فوتبال ساحلی برای تورنمنت بلاروس

سرمربی تیم فوتبال ساحلی، ۱۴ بازیکن را برای حضور در تورنمنت بلاروس به اردو دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی بازیکنان دعوت‌شده به اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران برای حضور در تورنمنت سه‌جانبه بلاروس اعلام شد.

بر این اساس سیدمحمد داستان، رضا دیری، رضا امیری، سعید پیرامون، سیدعلی ناظم، داود شکری، علی میرشکاری، موحد محمدپور، محمدعلی مختاری، محمدعلی نظرزاده، محمد معصومی‌زاده، ابوالفضل شریف‌پور، آیدین تشنه‌کام و سبحان فاله با نظر علی نادری، سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی به این اردو دعوت شده‌اند.

تورنمنت بلاروس با حضور تیم‌های ایران، عمان و بلاروس روزهای ۲۵ و ۲۶ مهرماه برگزار خواهد شد و تیم ملی فوتبال ساحلی ایران نیز ۲۱ مهرماه راهی محل برگزاری این رقابت‌ها می‌شود.

کد مطلب 6972993

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