نبی: تمام قد از تیم ملی فوتبال ساحلی حمایت می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تمرینات تیم ملی فوتبال ساحلی در ادامه اردوی آمادهسازی پیگیری میشود و ملیپوشان عصر امروز در یک دیدار دروناردویی به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
این بازی که در زمین فوتبال ساحلی مرکز ملی فوتبال برگزار میشود، با هدف ارزیابی آخرین وضعیت فنی و تاکتیکی بازیکنان در دستور کار کادر فنی قرار گرفته است.
کادر فنی تیم ملی فوتبال ساحلی در جریان این مسابقه، عملکرد ملیپوشان را در بخشهای مختلف مورد ارزیابی قرار خواهد داد تا با بررسی میزان آمادگی بازیکنان، روند آمادهسازی تیم برای رقابتهای پیشرو با دقت بیشتری دنبال شود.
مهدی محمدنبی نایب رئیس اول فدراسیون، امروز با حضور در پک، از نزدیک در جریان آخرین روند آمادهسازی ملیپوشان ساحلی قرار گرفت.
در این بازدید، محمدنبی دقایقی با اعضای کادر فنی و بازیکنان تیم ملی به گفتوگو پرداخت و ضمن قدردانی از تلاشها و تمرینات مستمر ملیپوشان، بر اهمیت حفظ نظم، همدلی و آمادگی کامل برای حضور موفق در رویدادهای بینالمللی تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه ارزشمند فوتبال ساحلی ایران در سطح آسیا و جهان، اظهار داشت که فدراسیون فوتبال با تمام توان از برنامههای تیم ملی حمایت خواهد کرد و امیدوار است ملیپوشان با تداوم تلاش، تمرکز و انسجام، افتخارات بیشتری را برای فوتبال ایران رقم بزنند.
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