به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با اعلام علی نادری، ۱۲ بازیکن تیم ملی فوتبال ساحلی ایران برای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا مشخص شدند.

بر این اساس سیدمحمد داستان، محمدعلی مختاری، علی میرشکاری، مهدی شیرمحمدی، محمد معصومی‌زاده، سید مهدی میر جلیلی ، سیدعلی ناظم، موحد محمدپور، سعید پیرامون، سبحان فاله، داود شکری و رضا دیری نفرات اعزامی ایران به این مسابقات خواهند بود.

تیم فوتبال ساحلی در مرحله گروهی با تیم‌های افغانستان، لبنان و ویتنام در گروه B هم‌گروه است و نخستین دیدار خود را روز ۲۸ آبان مقابل افغانستان برگزار خواهد کرد.