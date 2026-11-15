به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان رمضانی گفت: در راستای اجرای برنامه‌های نظارتی معاونت غذا و دارو و با هدف صیانت از سلامت شهروندان، کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی در جریان بازرسی‌های خود، یک واحد غیرمجاز تولید مواد غذایی آماده مصرف را در روستای کلستان منطقه قلات شناسایی کردند.

وی افزود: پس از شناسایی فعالیت غیرمجاز این واحد و بررسی وضعیت آن، اقدامات قانونی لازم در دستور کار قرار گرفت و محل فعالیت این واحد تعطیل شد.

مدیر نظارت بر مواد خوراکی و آشامیدنی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی در فرآیند تولید مواد غذایی گفت: فعالیت واحدهای تولیدی باید در چارچوب مقررات و با رعایت کامل الزامات بهداشتی و نظارتی انجام شود؛ چراکه تولید و عرضه محصولات غذایی، به‌ویژه مواد غذایی آماده مصرف، ارتباط مستقیمی با سلامت مصرف‌کنندگان دارد.

رمضانی ادامه داد: فعالیت واحدهای تولیدی بدون دریافت مجوزهای قانونی، امکان نظارت مؤثر بر فرآیند تولید و اطمینان از رعایت استانداردهای بهداشتی را با چالش مواجه می‌کند و می‌تواند سلامت جامعه را در معرض مخاطره قرار دهد.

پرونده واحد متخلف به مراجع قضایی ارجاع شد

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در برخورد با این تخلف اظهار کرد: پس از شناسایی واحد غیرمجاز، محل فعالیت آن تعطیل و پرونده تخلف برای پیگیری و رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارجاع شد.

مدیر نظارت بر مواد خوراکی و آشامیدنی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر تداوم نظارت‌ها خاطرنشان کرد: بازرسی از واحدهای تولید و عرضه محصولات غذایی با هدف پیشگیری از فعالیت‌های غیرمجاز، ارتقای سلامت فرآورده‌های غذایی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان به‌صورت مستمر دنبال می‌شود و با متخلفان مطابق ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.