پلمب ۴ داروخانه متخلف در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد خشنود با اشاره به توقف فعالیت ۴ داروخانه متخلف در شیراز گفت: در راستای حفظ حقوق بیماران و نظارت بر اجرای دقیق ضوابط بهداشتی، هیچ‌گونه کوتاهی در زنجیره عرضه دارو پذیرفتنی نیست.

وی در تشریح جزئیات این اقدام افزود: کارشناسان مدیریت نظارت بر امور دارو، در جریان بازدیدهای مستمر خود، تخلفات عدیده‌ای از جمله عدم حضور مسوول فنی و اخذ حق فنی مغایر با تعرفه‌ها را در این چهار واحد شناسایی کردند، همچنین فروش داروهای حساس مانند آنتی‌بیوتیک‌های تزریقی و داروهای اعصاب بدون نسخه پزشک، از جمله دلایل اصلی توقف فعالیت این داروخانه‌ها بوده است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به فروش دارو در فضای مجازی گفت: برخی از این متخلفان، اقلام دارویی را با قیمتی فراتر از نرخ مصوب در پلتفرم‌های اینترنتی عرضه می‌کردند که این اقدام علاوه بر تخلف اقتصادی، سلامت جامعه را نیز به خطر می‌اندازد، بنابراین پرونده این واحدها جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.

خشنود در پایان خاطرنشان کرد: حضور مسوول فنی در داروخانه یک الزام قانونی برای تضمین سلامت بیمار است، شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰ اطلاع‌رسانی کنند تا در اسرع وقت مورد پیگیری قرار گیرد.