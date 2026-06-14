پلمب مغازه عرضه داروی غیرمجاز در فسا

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ لطف الله محمدی در خصوص پلمب مغازه عرصه دارو در فسا اظهار داشت: با دریافت گزارش مردمی مبنی بر فروش دارو در یک واحد صنفی کالای پزشکی، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران انتظامی پس از هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن مکان، ۱۹ هزار و ۱۶۶ عدد انواع قرص و مقادیری اقلام ممنوعه دیگر کشف شد.

فرمانده انتظامی فسا به تحویل اقلام مکشوفه به معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: واحد عرضه کننده دارو پلمب و متصدی آن با پرونده متشکله روانه دادسرا شد.

در پایان سرهنگ محمدی از احساس مسئولیت همشهریان در همکاری متعهدانه با پلیس قدردانی کرد.