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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۹

پلمب مغازه عرضه داروی غیرمجاز در فسا

پلمب مغازه عرضه داروی غیرمجاز در فسا

فسا- فرمانده انتظامی شهرستان فسا گفت: واحد صنفی عرضه کننده دارو، پلمب و بیش از ۱۹ هزار قلم انواع قرص غیر مجاز کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ لطف الله محمدی در خصوص پلمب مغازه عرصه دارو در فسا اظهار داشت: با دریافت گزارش مردمی مبنی بر فروش دارو در یک واحد صنفی کالای پزشکی، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران انتظامی پس از هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن مکان، ۱۹ هزار و ۱۶۶ عدد انواع قرص و مقادیری اقلام ممنوعه دیگر کشف شد.

فرمانده انتظامی فسا به تحویل اقلام مکشوفه به معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: واحد عرضه کننده دارو پلمب و متصدی آن با پرونده متشکله روانه دادسرا شد.

در پایان سرهنگ محمدی از احساس مسئولیت همشهریان در همکاری متعهدانه با پلیس قدردانی کرد.

کد مطلب 6860059

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