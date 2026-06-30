مرکز غیرمجاز ارائه خدمات ماساژ در شیراز پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالمحمد محقق اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه‌های نظارت و پایش مستمر مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت، کارشناسان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با همکاری کارشناسان کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی دانشگاه، یک مرکز غیرمجاز ارائه خدمات ماساژ را در محدوده بلوار امیرکبیر شیراز شناسایی و تعطیل کردند.

وی افزود: این مرکز بدون اخذ هرگونه مجوز قانونی و فاقد مدارک صلاحیت حرفه‌ای فعالیت می‌کرد و برخلاف ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت بهداشت، اقدام به ارائه خدمات ماساژ کرده بود.

مدیر نظارت و اعتباربخشی امور درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: پس از شناسایی این مرکز، اقدامات قانونی لازم انجام شد و پرونده متخلف برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد.

محقق با تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه فعالیت غیرمجاز و فاقد صلاحیت در حوزه سلامت، از شهروندان خواست پیش از استفاده از خدمات درمانی، توانبخشی و ماساژ، از معتبر بودن مجوز مرکز و صلاحیت علمی و حرفه‌ای ارائه‌دهندگان خدمات اطمینان حاصل کنند.