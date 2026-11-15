به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل نصرآبادی اظهار کرد: آیین شیردوشان روستای سلیمانی در تقویم ملی گردشگری کشور، به‌عنوان دومین رویداد فرهنگی و گردشگری این شهرستان پس از آیین مذهبی اجتماع حسینیون روستای کفگی به ثبت رسید.

فرماندار فیروزه تشریح کرد: آیین شیردوشان در روستای سلیمانی (از توابع بخش طاغنکوه)، یکی از اصیل‌ترین سنت‌های کهن منطقه با قدمتی حدود ۲۰۰ سال است که با تکیه بر نسل‌های متمادی، همچنان پویایی و حیات خود را حفظ کرده است.

وی با اشاره به ماهیت معنوی این مراسم افزود: این آیین سنتی که پس از نخستین شیردوشی گوسفندان در فصل بهار برگزار می‌شود، فراتر از یک رویداد ساده، نمادی از فرهنگ نوع‌دوستی و همیاری است؛ چرا که شیر حاصل از این مراسم، به‌منظور حمایت از نیازمندان، میان آنان توزیع می‌شود.

نصرآبادی تأکید کرد: ثبت این رویداد در سطح ملی، فرصتی استثنایی برای معرفی میراث ناملموس منطقه و جذب گردشگران به سمت گردشگری روستایی فراهم می‌کند. وی این اقدام را گامی کلیدی در راستای شناسایی و رونق ظرفیت‌های فرهنگی و آیینی شهرستان فیروزه دانست.