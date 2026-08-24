گرامیداشت «مهدی اخوان ثالت» در فهرست رویدادهای گردشگری به ثبت رسید

رضا یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آیین بزرگداشت شاعر نامی خراسانی استاد مهدی اخوان ثالث که همه ساله هم‌زمان با سالروز درگذشت او با حضور جمعی از شاعران و ادب دوستان و هنر مندان در محل آرامگاه فردوسی برگزار می‌شود، در تقویم رویدادهای گردشگری ایران ثبت رسید.

مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی فردوسی بیان کرد: با حمایت مدیر کل و معاونت گردشگری استان و با توجه به سابقه برگزاری موفق و به خصوص حضور پررنگ مردم و گردشگران در این برنامه، رویداد بزرگداشت اخوان در فهرست رویدادهای گردشگری کشور در گستره استانی به ثبت رسید.

وی ادامه داد: امسال نیز این رویداد مانند سال‌های گذشته با حضور علاقه‌مندان برگزار و از لوح ثبتی رویداد رونمایی خواهد شد.

یوسفی تصریح کرد: امید داریم با این اتفاق نگاه جامع و عمیق‌تری به برگزاری این رویداد گردشگری در سطوح پژوهشی، فرهنگی و محتوایی داشته و در نتیجه، جذب گردشگران ادبی را در این روز در پی داشته باشد.

مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی فردوسی تصریح کرد: رویداد گردشگری بزرگداشت اخوان ثالث امسال چهارم شهریور ماه جاری هم‌زمان با سی و پنجمین سال درگذشت این شاعر بلند آوازه در آرامگاه فردوسی برگزار خواهد شد.

مهدی اخوان ثالث، با تخلص «م. امید»، از بزرگان شعر معاصر ایران است که در اسفند ۱۳۰۷ در مشهد به دنیا آمد. او از نوجوانی علاقه فراوانی به شعر و ادبیات داشت و پس از مدتی تدریس، به طور جدی وارد دنیای شعر نو شد. آثارش سرشار از مضامین عمیق، اجتماعی و نمادین است و او را به یکی از چهره‌های برجسته شعر نیمایی بدل کرده است.

در طول زندگی پربار خود، مجموعه‌های ماندگاری چون «زمستان»، «ارغوان» و «آخر شاهنامه» را خلق کرد و بر شاعران نسل‌های بعد تأثیری عمیق گذاشت. اخوان ثالث در چهارم شهریور ۱۳۶۹ در تهران درگذشت و بنا به وصیتش، در کنار آرامگاه فردوسی در توس به خاک سپرده شد تا یادش در تاریخ ادبیات ایران جاودان بماند.