ثبت جشنواره برداشت «آلوی شهر خرو» در تقویم رویدادهای گردشگری کشور

سعید عبدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهر خرو یا به عبارت دیگر خور از شهرهای ییلاقی شهرستان زبرخان با جاذبههای طبیعی و بافت قدیمی بسیار جذاب پلکانی است که مورد توجه طبیعت گردان و گردشگران قرار دارد.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان زبرخان ادامه داد: شهر خرو به دلیل وجود باغهای آلو به عنوان پایتخت آلوی ایران شهرت دارد و برداشت این محصول استراتژیک جنبه اقتصادی و هم رویکرد گردشگری دارد.
وی افزود: اواخر شهریور و مهرماه هر سال برداشت این محصول آغاز و بر تمام بامهای منازل این شهر آلوها را خشک کرده که چشم اندازی بسیار زیبا رقم میخورد و از آن به عنوان بام های طلایی یاد میشود.
عبدالهی تصریح کرد: با توجه به اینکه محصولات خاص یک منطقه نقش بسزایی در جذب گردشگران دارد لذا همزمان با برداشت این محصول برگزاری جشنوارهها میتواند نقش ارزندهای در رونق گردشگری شهر خرو و شهرستان زبرخان داشته باشد.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان زبرخان گفت: این جشنواره همزمان با هفته بزرگداشت گردشگری برگزار خواهد شد.
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