شیره پزی انگور «مزار» در تقویم رویدادهای گردشگری کشور ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین کهن و سنتی «شیره پزی انگور مزار» شهرستان بجستان استان خراسان رضوی، با ثبت رسمی در تقویم رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران، جایگاه خود را در سطح ملی و محلی بیش از پیش تثبیت کرد.

بر اساس گواهی رسمی صادر شده، این رویداد ارزشمند که هر ساله در بازه زمانی بیستم مهرماه الی سی‌ام مهرماه برگزار می شود، در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ با شماره ۱۰۵۱۰۱۴۴۰ در سطح محلی در فهرست رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است. این اقدام در راستای تحقق موضوع ساماندهی و حرفه‌ای‌سازی گردشگری رویداد از راهبرد ساماندهی مقصدها و مسیرهای جدید گردشگری» در سند تحول دولت مردمی صورت گرفته است.

در همین راستا، در ادامه سابقه فرهنگی و شور و نشاط این رویداد، دومین جشنواره شیره‌پزان انگور روستای هدف گردشگری مزار با حضور پرشور و چشمگیر تعداد زیادی از گردشگران، مسافران و علاقه‌مندان به میراث فرهنگی و آیین‌های بومی برگزار شد.

این جشنواره که نمادی از پیوند عمیق میان فرهنگ روستایی، سنت‌های دیرینه تولید محصولات ارگانیک و رونق گردشگری کشاورزی (اگروتوریسم) است، فضایی دلنشین و خاطره‌انگیز را برای حاضران رقم زد تا از نزدیک با مراحل سنتی پخت شیره انگور، آواها و نواهای محلی و جاذبه‌های بی‌نظیر روستای هدف گردشگری مزار آشنا شوند.

گفتنی است؛ تداوم ثبت رویداد مذکور در تقویم رویدادهای گردشگری کشور، منوط به استمرار تطبیق شرایط رویداد با مفاد مندرج در دستورالعمل ثبت رویدادها در تقویم رویدادهای گردشگری کشور خواهد بود.