به گزارش خبرنگار مهر، سیدجمال موسویان عصر یکشنبه در نشست شورای اداری منابع طبیعی و آبخیزداری استان که با حضور فرماندار شهرستان چرام، معاونان و رؤسای ادارات ستادی و شهرستانی این اداره کل در چرام برگزار شد، از برنامه‌ریزی برای ایجاد ۹ پارک آبخیز و ۸ پارک زندگی در سطح شهرستان‌های استان خبر داد.

وی در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های متنوع طبیعی شهرستان چرام اظهار کرد: این شهرستان به دلیل برخورداری از جنگل‌ها، مراتع، مناطق سردسیری، گرمسیری و میان‌بند، نمادی از تنوع اقلیمی و ظرفیت‌های طبیعی کهگیلویه و بویراحمد است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت تقویت حفاظت از جنگل‌ها و مراتع افزود: مقابله جدی با تخریب و تصرف منابع طبیعی و زمین‌خواری از اولویت‌های این اداره کل است و افزایش عرصه‌پیمایی و جنگل‌گردشی نیروهای یگان حفاظت می‌تواند نقش مؤثری در صیانت از عرصه‌های ملی داشته باشد.

موسویان همچنین از فعال‌سازی پاسگاه منابع طبیعی منطقه زیلایی خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تقویت حضور میدانی نیروهای حفاظتی و افزایش ضریب حفاظت از عرصه‌های ملی انجام می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به حمایت‌های ملی و استانی از اجرای طرح جنگلداری اجتماعی در سطح ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان تصریح کرد: به‌منظور تسریع در اجرای این طرح، افزایش هماهنگی و ارتقای دقت در روند فعالیت‌ها، قرارگاه جنگلداری اجتماعی در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تشکیل خواهد شد.

موسویان درباره جزئیات برنامه ایجاد پارک‌های آبخیز و زندگی نیز بیان کرد: پارک‌های آبخیز با هدف مدیریت روان‌آب‌ها، کنترل و کاهش خطر سیلاب، حفاظت از منابع آب و خاک و پوشش گیاهی ایجاد می‌شوند و در کنار این اهداف، بستری برای توسعه طبیعت‌گردی و ارائه آموزش‌های زیست‌محیطی فراهم خواهند کرد.

وی افزود: پارک‌های زندگی نیز با رویکرد توسعه فضای سبز و افزایش مشارکت عمومی در درختکاری طراحی شده‌اند تا شهروندان و خانواده‌ها بتوانند در مناسبت‌های مختلف زندگی، با کاشت نهال به نام خود یا عزیزانشان، در توسعه و حفاظت از منابع طبیعی سهیم شوند.

ظرفیت چرام برای اجرای طرح‌های منابع طبیعی

در ادامه این نشست، سیدعلی وفایی‌مقدم، فرماندار شهرستان چرام، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این شهرستان در حوزه منابع طبیعی، آب، کشاورزی، معدن و گردشگری اظهار کرد: چرام با برخورداری از شرایط اقلیمی متنوع، منابع آبی ارزشمند و پوشش جنگلی و مرتعی، ظرفیت تبدیل شدن به پایلوت اجرای طرح‌های منابع طبیعی و آبخیزداری استان را دارد.

وی با اشاره به قابلیت‌های گردشگری و طبیعی چرام افزود: جنگل‌ها، مراتع، چشمه‌ها، آبشارها، دشت‌های حاصلخیز و آثار تاریخی از جمله ظرفیت‌های ارزشمند این شهرستان هستند که می‌توانند زمینه‌ساز توسعه گردشگری طبیعی و کشاورزی باشند.