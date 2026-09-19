به گزارش خبرنگار مهر، سیدجمال موسویان صبح شنبه در حاشیه بازدید از نهالستان منابع طبیعی استان اظهار کرد: ابتدای سال جاری توسعه نهالستان‌های استان و افزایش ظرفیت تولید تا ۶ میلیون اصله نهال در دستور کار قرار گرفت و این هدف با تلاش مجموعه منابع طبیعی و آبخیزداری محقق شد.

وی افزود: افزایش چندبرابری سطح نهالستان‌ها در مدت چند ماه، ظرفیت مناسبی برای تولید نهال و پشتیبانی از برنامه‌های احیای جنگل‌ها و توسعه پوشش گیاهی در استان ایجاد کرده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: فعالیت نهالستان‌ها تنها به تولید نهال محدود نمی‌شود و جمع‌آوری بذرهای مورد نیاز نیز در دستور کار قرار دارد تا زنجیره احیا و توسعه منابع طبیعی استان تقویت شود.

موسویان ادامه داد: نهال‌های تولیدشده می‌توانند در اجرای طرح‌های احیای جنگل‌ها، توسعه فضای سبز و برنامه‌های جنگلداری اجتماعی مورد استفاده قرار گیرند.

وی با اشاره به ظرفیت اجرای طرح جنگلداری اجتماعی در کهگیلویه و بویراحمد گفت: هدف این است که ظرفیت ایجادشده در نهالستان‌ها، بذرهای جمع‌آوری‌شده و مشارکت مردم در کنار یکدیگر قرار گیرد تا حفاظت و احیای جنگل‌ها و مراتع با مشارکت جوامع محلی دنبال شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: توسعه نهالستان‌ها و افزایش تولید نهال، بخشی از برنامه این مجموعه برای تقویت پوشش گیاهی و احیای عرصه‌های طبیعی استان است.