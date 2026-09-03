به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر پنجشنبه در نشست شورای اداری ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از عملکرد این مجموعه در حوزههای مختلف، بر ضرورت حفاظت از عرصههای طبیعی و اجرای دقیق قوانین مرتبط تأکید کرد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اقدامات انجامشده در زمینه تولید نهال، مقابله با زمینخواری و حفاظت از منابع طبیعی، اظهار کرد: دستگاههای اجرایی باید در اجرای طرحها و پروژههای خود، الزامات مربوط به حفاظت از منابع طبیعی را رعایت کنند.
رحمانی با اشاره به سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان در هفته دولت، افزود: در جریان این سفر، وزیر تعاون از نهالستان منابع طبیعی شهرستان چرام بازدید کرد و از اجرای طرح جنگلداری اجتماعی استقبال و حمایت کرد.
وی با تأکید بر حمایت دولت چهاردهم از حوزه منابع طبیعی و محیط زیست، تصریح کرد: اجرای طرح جنگلداری اجتماعی در حوضههای آبخیز و جلب مشارکت مردم میتواند زمینه حفاظت، حراست و بهرهبرداری اصولی و پایدار از ظرفیتهای طبیعی استان را فراهم کند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: تمامی دستگاههای اجرایی که اجرای پروژههای آنها موجب وارد شدن خسارت به منابع طبیعی میشود، موظف هستند بر اساس قانون نسبت به پرداخت خسارت اقدام کنند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد گزارشی از اقدامات این ادارهکل در حوزه مقابله با زمینخواری، تولید نهال و اجرای طرح جنگلداری اجتماعی ارائه کرد.
سید جمال موسویان با اشاره به اهمیت اجرای طرح جنگلداری نوین موسوم به جنگلداری اجتماعی در حوضههای آبخیز، گفت: در این طرح حفاظت از منابع طبیعی با مشارکت مستقیم مردم دنبال میشود و علاوه بر تقویت حراست از عرصههای طبیعی، میتواند زمینه ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برای مشارکتکنندگان را نیز فراهم کند.
وی با استناد به بند «ب» ماده ۱۲ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، افزود: دستگاههای مجری پروژهها مکلف هستند نقشه پروژههای اجرایی مصوب خود را برای برآورد خسارتهای احتمالی در اختیار منابع طبیعی قرار دهند و پس از بررسی و تأیید، نسبت به اجرای پروژه اقدام کنند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: هرگونه دخالت مستقیم یا غیرمستقیم در عرصه و اعیان منابع طبیعی که موجب وارد شدن خسارت، برهم خوردن تعادل یا تغییر در اجزای زیستبوم شود، تخریب محسوب میشود.
موسویان ادامه داد: کارشناسان منابع طبیعی میزان خسارت واردشده را برآورد میکنند و دستگاه مجری نیز مطابق قانون ملزم به پرداخت این خسارت است.
وی با انتقاد از همکاری ضعیف برخی دستگاههای اجرایی در این زمینه، خاطرنشان کرد: اجرای دقیق قانون میتواند از تضییع حقوق منابع طبیعی جلوگیری کرده و منابع مالی مورد نیاز برای جبران خسارت و احیای عرصههای آسیبدیده را فراهم کند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: بخشی از درآمدهای حاصل از دریافت خسارتهای واردشده به منابع طبیعی برای احیای جنگلها، اراضی ملی و عرصههای آسیبدیده هزینه خواهد شد.
در این نشست همچنین بر هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی با منابع طبیعی، رعایت الزامات قانونی پیش از اجرای پروژههای عمرانی و توسعهای و تقویت مشارکت مردم در حفاظت از عرصههای طبیعی استان تأکید شد.
نظر شما