به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، علی درجانی با اشاره به نقش صندوق در مدیریت ریسک‌های بخش کشاورزی گفت: صندوق بیمه کشاورزی با هدف تضمین امنیت شغلی و اقتصادی کشاورزان و دامداران، پوشش ریسک‌های مختلف را در دستور کار قرار داده است. در همین راستا، مجموع غرامت‌های پرداختی از ابتدای سال جاری در تمامی زیربخش‌ها، از محصولات زراعی و باغی تا دام و آبزیان، به ۷ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده است.

درجانی افزود: این اقدام بر پایه حمایت‌های دولت و مجلس شورای اسلامی و همچنین سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حمایت از تولید و تولیدکنندگان زحمتکش بخش کشاورزی، در راستای توسعه پایدار، سرمایه‌گذاری و تأمین امنیت در این بخش انجام شده است.

وی با تأکید بر اینکه این مبالغ مستقیماً به بهره‌برداران پرداخت شده، تصریح کرد: این میزان پرداخت، نشان‌دهنده پایبندی به تعهدات بیمه‌ای است. جبران به‌موقع خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی و آفات، افزون بر بازگشت سریع کشاورزان به چرخه تولید، به پایداری اقتصاد کشاورزی و امنیت غذایی کشور کمک می‌کند.

قائم‌مقام صندوق در پایان گفت: صندوق با بهره‌گیری از توانمندی‌های کارشناسی میدانی و فناوری‌های نوین در ارزیابی خسارت، می‌کوشد فرآیند پرداخت را سریع‌تر، دقیق‌تر و منصفانه‌تر کند تا اعتماد تولیدکنندگان به صنعت بیمه کشاورزی بیش از پیش تقویت شود.