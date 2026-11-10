به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌اله زحمتکش، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در نشست هماهنگی معاونین بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها، با اعلام اینکه از ابتدای دی ماه امسال، طرح «تولید و عرضه گوشت مرغ در وزن و سن بهینه اقتصادی» با هدف بهینه‌سازی تولید و مدیریت بازار مصرف گوشت مرغ به طور رسمی آغاز خواهد شد، گفت: در راستای این طرح، از تاریخ مذکور ورود مرغ‌های با وزن بالای ۲ کیلوگرم به کشتارگاه‌ها ممنوع خواهد بود.

وی افزود: اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی توسط فعالان این حوزه، برنامه‌ریزی و اعمال سیاست‌های مرتبط با افزایش بهره‌وری، فرآیندهای بیمه‌ای و رعایت دقیق سن کشتار و... برای اجرای درست این طرح ضروری است و همگی دست‌اندرکاران باید برای تحقق این امر تمامی تلاش خود را به کار گیرند.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به پایداری وضعیت تولید در حوزه طیور تصریح کرد: هدف اصلی ما در این حوزه، رساندن گوشت مرغ با قیمت مناسب به سفره مردم و مدیریت تقاضا با توجه به نرخ تمام‌شده محصول است.

وی با اشاره به نقش کلیدی ذی‌نفعان در فرآیندهای تصمیم‌سازی اعلام کرد: قدرت و اعتبار این معاونت به طور مستقیم از اعتماد و ظرفیت ذی‌نفعان و بهره‌برداران نشأت می‌گیرد، از این‌رو حل مسائل از طریق تعامل مستقیم با بهره‌برداران ضروری است.

زحمتکش در ادامه اظهار کرد: بهره‌برداران ما ابزارهای قدرتمندی هستند که در اختیار معاونت قرار دارند؛ با تقویت ارتباطات با این قشر می‌توانیم در زمینه تنظیم مطلوب بازار گام‌های موثری برداریم.

وی همچنین در این نشست، بر اهمیت اصلاح ساختار به عنوان رکن اصلی فعالیت‌های معاونت و بهره‌گیری از متخصصان در حوزه‌های تخصصی این بخش تأکید کرد.

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به تحلیل چالش‌های موجود در حوزه تولیدات دامی پرداخت و با اشاره به اثرگذاری نرخ ارز بر فعالیت‌ها، بر ضرورت مدیریت دقیق برآوردها در این بخش تاکید کرد.

وی تاکید کرد: یکی از چالش‌های موجود، عدم برآورد دقیق میزان تولید و زیاده‌خواهی در برخی موارد است؛ لذا وظیفه داریم با تسلط بر داده‌های علمی، واقعیت‌ها را برای بهره‌برداران تبیین کنیم.

زحمتکش همچنین با اشاره به تولید و صادرات ۲۰ درصدی شیرخام، بر لزوم تمرکز بر مدیریت تولید این محصول تأکید و پرهیز از توسعه بی‌رویه در این حوزه را ضروری برشمرد.

وی بر ضرورت برنامه‌ریزی لازم به منظور صادرات مدیریت شده دام سبک با اخذ نظرات و همکاری تشکل‌های دامی مرتبط برای جلوگیری از پدیده شوم قاچاق دام اشاره کرد.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه این نشست، بر بکارگیری تمهیدات لازم برای جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ناترازی سوخت و انرژی در ماه‌های پیش رو در واحدهای تولیدی دام و طیور و پیگیری عاجل برای انجام اقدامات پیشگیرانه در خصوص تامین سوخت مایع جایگزین در ستاد و استان‌ها تاکید کرد.