به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رومانی پس از آنکه وزارت دفاع ملی این کشور یک هدف هوایی را در حدود ۲۰ کیلومتری شمال شرقی «والکووه» در اوکراین شناسایی کرد، ۲ فروند جنگنده اف-۱۶ را به پرواز درآورد.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه، این ۲ جنگنده که متعلق به نیروی هوایی رومانی بوده و مأموریت گشت‌زنی هوایی (پلیس هوایی) را برعهده داشتند، از پایگاه هوایی ۸۶ در «فتشتی» برخاستند.

مرکز ملی فرماندهی نظامی به «بازرسی کل وضعیت‌های اضطراری» اطلاع داد تا تدابیر لازم برای هشدار به ساکنان مناطق شمالی و شرقی شهرستان «تولچا» را فعال کند.

مقامات اعلام کردند که با تحول در وضعیت، اطلاعات تکمیلی ارائه خواهد شد.