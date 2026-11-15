به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمزه احمدی از کشف ۲۲ هزار و ۳۴۰ لیتر گازوئیل قاچاق در یکی از پارکینگ‌های شهر کرمانشاه خبر داد.

وی اظهار کرد: پس از دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری حجم قابل توجهی سوخت قاچاق در یکی از پارکینگ‌های شهر، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های لازم، محل نگهداری سوخت را شناسایی کردند.

احمدی ادامه داد: پس از هماهنگی با مرجع قضائی، مأموران از پارکینگ مورد نظر بازرسی کردند که در جریان آن ۲۲ هزار و ۳۴۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد.

وی ارزش سوخت کشف‌شده را ۳۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در ارتباط با این پرونده یک نفر دستگیر شده است.

سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه در پایان از تشکیل پرونده برای متهم خبر داد و خاطرنشان کرد: تحقیقات تکمیلی درباره این پرونده ادامه دارد.