ضربه پلیس قرچک به قاچاقچی سوخت/۱۰۰۰لیتر گازوئیل ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس قرچک از کشف بیش از هزار لیتر گازوئیل قاچاق در یک کامیون باری و دستگیری راننده آن خبر داده است.

سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور، فرمانده این پلیس در تشریح این خبر گفت: مأموران پلیس مبارزه با قاچاق پلیس آگاهی قرچک هنگام گشت‌زنی در کمربندی جنوبی به یک دستگاه کامیون باری مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

به گفته او، مأموران در بازرسی از کامیون متوجه شدند تانکر حاوی سوخت در قسمت بار خودرو قرار گرفته و با پوشاندن آن با چادر، تلاش شده بود محموله از دید مأموران پنهان بماند.

قاسم‌پور افزود: بررسی‌های پلیس نشان داد تانکر حاوی بیش از هزار لیتر گازوئیل قاچاق است که ارزش آن حدود ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

راننده کامیون پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شده و کامیون نیز به پارکینگ منتقل شده است.

پلیس قرچک درباره مقصد این محموله یا اینکه سوخت از کجا بارگیری شده است، جزئیات بیشتری اعلام نکرده است.

* عکس آرشیوی است.