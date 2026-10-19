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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

فرمانده انتظامی کرمانشاه: ۱۳۳۰ لیتر سوخت قاچاق کشف شد

فرمانده انتظامی کرمانشاه: ۱۳۳۰ لیتر سوخت قاچاق کشف شد

کرمانشاه - فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف یک‌هزار و ۳۳۰ لیتر بنزین و گازوئیل قاچاق به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال و دستگیری سه نفر در این ارتباط خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حیدر حق‌جویان، فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه، از کشف محموله سوخت قاچاق در جریان گشت‌زنی مأموران انتظامی در شهر کرمانشاه خبر داد.

وی اظهار کرد: مأموران انتظامی هنگام گشت‌زنی در سطح شهر به ۲ دستگاه خودرو مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر، خودروها را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه افزود: در بازرسی از این خودروها، در مجموع یک‌هزار و ۳۳۰ لیتر سوخت قاچاق شامل ۸۰۰ لیتر گازوئیل و ۵۳۰ لیتر بنزین کشف شد.

حق‌جویان ارزش سوخت‌های کشف‌شده را ۳۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: این محموله پس از بازرسی و بررسی خودروهای متوقف‌شده کشف شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در ارتباط با این پرونده، سه نفر دستگیر شدند و برای رسیدگی قانونی و صدور حکم لازم به دستگاه قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6982833

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