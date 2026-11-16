بابک قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین آمار جوجه‌ریزی در استان کرمانشاه اظهار کرد: تا پایان روز ۲۳ آبان‌ماه سال ۱۴۰۵، یک‌میلیون و ۸۸۴ هزار و ۵۰۵ قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای مرغداری استان انجام شده است.

وی افزود: میزان جوجه‌ریزی ثبت‌شده در استان، حدود ۱۰۰ درصد سهم تخصیص‌یافته را محقق کرده و نشان‌دهنده تحقق برنامه تعیین‌شده در این بخش است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به ظرفیت تولید مرغ در استان تصریح کرد: کرمانشاه از استان‌های ممتاز کشور در زمینه تولید مرغ به شمار می‌رود.

قاضی ادامه داد: میزان تولید مرغ در استان علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، امکان عرضه محصول مازاد به سایر مناطق کشور را نیز فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه ارسال مرغ مازاد به استان‌های متقاضی به‌صورت روزانه انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: تولید مازاد استان بر اساس نیاز و درخواست استان‌های متقاضی به این مناطق ارسال می‌شود.