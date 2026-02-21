رصد روزانه بازار مرغ و نهاده‌ در لرستان؛ بیش از ۲۰۰۰ تن گوشت تولید شد

خبرگزاری مهر- گروه استانها: طی ماههای اخیر و به ویژه با آغاز ماه مبارک رمضان تنظیم بازار گوشت مرغ بهعنوان یکی از مهمترین اقلام سبد غذایی خانوار، به یکی از اولویتهای اصلی بخش کشاورزی و دستگاههای اجرایی تبدیل شده است.
گوشت مرغ به دلیل سهم بالای مصرف در میان خانوارها و نقش تعیینکننده در تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه، کالایی حساس و اثرگذار بر شاخصهای معیشتی محسوب میشود؛ از اینرو هرگونه نوسان در تولید، توزیع یا قیمت آن میتواند به سرعت بر بازار و قدرت خرید مردم تأثیر بگذارد.
بر همین اساس، مدیریت هوشمندانه زنجیره تولید تا مصرف، با رویکرد تنظیم بازاری، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
در استان لرستان نیز با توجه به ظرفیت قابل توجه واحدهای مرغداری گوشتی، کشتارگاههای فعال و شبکه توزیع، سیاستگذاری در حوزه تولید گوشت مرغ صرفاً با هدف افزایش تولید انجام نمیشود، بلکه تعادلبخشی به بازار، جلوگیری از کمبود یا مازاد عرضه و تثبیت قیمتها در دستور کار قرار دارد.
در این چارچوب، رصد مستمر جوجهریزی، پایش سن گلههای آماده کشتار، کنترل میزان کشتار روزانه و مدیریت ذخایر مرغ، از ابزارهای کلیدی برای پیشگیری از شوکهای قیمتی به شمار میرود.
حبیب نامداری در گفتوگو با خبرنگار مهر مدیریت امور طیور و زنبور عسل استان را شامل برنامههای دقیق و روزانه دانست و اظهار داشت: نظارت بر خرید ذرت و کنجاله سویا با نرخ جدید (بدون ارز ترجیحی) از طریق سامانه بازارگاه، از اولویتهای مستمر ماست.
پایش بازار و ثبت قیمتها
وی افزود: اخذ اطلاعات روزانه قیمت جوجه یکروزه، مرغ زنده، گوشت مرغ و تخم مرغ به صورت میدانی از بازار و منابع ذیصلاح و درج آن در سامانه سماسط انجام میشود.
نامداری گفت: همچنین قیمت خرید مرغ زنده از مرغداران گوشتی سطح استان با توجه به کمبود نهادههای خوراکی رصد و هماهنگی لازم با اتحادیه کشتارگاههای مرغ استان صورت میگیرد.
کنترل عرضه و کشتار مرغ
نامداری تصریح کرد: کنترل و پایش روزانه تعداد مرغ زنده عرضهشده از مرغداریها، رصد کشتار شبانه کشتارگاهها و اعلام میزان کشتار و توزیع مرغ گرم از اقدامات کلیدی مدیریت طیور است.
وی بیان کرد: همچنین اطلاعات روزانه میزان کشتار مرغ زنده و میزان ارسال به کشتارگاهها جمعآوری و برآورد تولید گوشت مرغ برای بازار مصرف شهرستانهای استان انجام میشود.
تولید و توزیع گوشت مرغ
طی هفته منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴، با ارسال ۹۴۰ هزار قطعه مرغ پایان دوره، ۱۷۴۸ تن گوشت مرغ گرم برای بازار داخلی استان تولید و روانه بازار شد
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی لرستان اضافه کرد: میانگین توزیع روزانه این گوشت مرغ بر اساس ۶ روز کاری، حدود ۲۹۱ تن بوده است.
نامداری بیان کرد: در همین هفته، با ارسال ۱۸۸ هزار قطعه مرغ زنده به خارج از استان، ۳۴۹ تن گوشت مرغ برای بازار خارج استان تأمین شد.
وی افزود: مجموع کشتار ۱ میلیون و ۲۸۱ هزار قطعه مرغ گوشتی پایان دوره، منجر به تولید ۲۰۹۷ تن گوشت مرغ در استان لرستان شد.
پیگیری تعهد جوجهریزی
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: پیگیری مستمر ادارات بهبود تولیدات دامی و کارشناسان علوم دامی مراکز جهاد کشاورزی شهرستانها برای انجام تعهد جوجهریزی واحدهای مرغ گوشتی حوزه عمل، از دیگر اقدامات مهم ما برای تأمین نیاز استان و ایجاد ثبات در بازار بوده است.
نظارت جامع بر واحدهای مرغداری صنعتی در لرستان
نامداری همچنین برنامههای مدیریت امور طیور و زنبور عسل استان را در راستای حمایت از واحدهای مرغداری صنعتی و نیمچه گوشتی تشریح کرد و گفت: اطلاعات روزانه واحدهایی که با کمبود نهاده مواجه هستند از ادارات بهبود تولیدات دامی شهرستانها اخذ و با هماهنگی تشکلهای مرغداران مربوطه مورد بررسی قرار میگیرد.
وی افزود: کنترل و پایش میزان خرید، تحویل و مصرف ذرت و کنجاله سویا در واحدهای پرورش صنعتی مرغ گوشتی و مرغ تخمگذار تجاری از طریق سامانه بازارگاه انجام میشود.
هفتگی اسامی واحدهای دارای مرغ گوشتی با سن بالای ۴۵ تا ۵۲ روز جهت آماده عرضه و کشتار اعلام شده است
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد: همچنین میزان جوجهریزی روزانه از طریق سامانه «سماصط» رصد شده و هفتگی اسامی واحدهای دارای مرغ گوشتی با سن بالای ۴۵ تا ۵۲ روز جهت آماده عرضه و کشتار اعلام شده است.
بازدیدها و راستیآزمایی
نامداری تأکید کرد: بازدیدهای هفتگی کارگروه شهرستانی نظارت و کارشناسان حوزه مراکز از تمامی مرغداریهای گوشتی انجام میشود تا جوجهریزی، تخلیه نهادههای خریداریشده و روند تولید راستیآزمایی شود.
وی افزود: هماهنگی لازم جهت ادامه عملیات نظارت و ارزیابی جوجهریزی در تمامی شهرستانها از سوی ادارات تولیدات دامی حوزه مدیریت جهاد کشاورزی انجام شده است.
طرح جامع تولید قراردادی گوشت مرغ
وی ادامه داد: طی هفته گذشته جلسه نهایی هماهنگی برای توزیع مستقیم استانی ذرت و کنجاله سویا به واحدهای مرغ گوشتی فعال در قالب طرح جامع تولید قراردادی گوشت مرغ برگزار شد.
توزیع ۳۵۰ تن کنجاله سویای دولتی بین واحدهایی که در هفته آخر دیماه جوجهریزی کرده از طریق انبار شرکت پشتیبانی امور دام استان لرستان انجام شد
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد: همچنین توزیع ۳۵۰ تن کنجاله سویای دولتی بین واحدهایی که در هفته آخر دیماه جوجهریزی کرده و موفق به خرید کامل از سامانه بازارگاه نشدهاند، از طریق انبار شرکت پشتیبانی امور دام استان لرستان انجام شد.
صدور مجوز و توسعه واحدها
نامداری تصریح کرد: کمیته ارزیابی فنی و بهداشتی صدور مجوز طیور استان لرستان از زمینها و واحدهایی که متقاضی صدور مجوز و توسعه بودند بازدید کرده و بررسیهای لازم انجام شد.
وی گفت: همچنین تاثیر افزایش قیمت نهادهها در قیمت تمامشده مرغ زنده بررسی شده و اصلاح قیمت فروش مرغ زنده برای تشویق مرغداران به ادامه جوجهریزی در دستور کار قرار دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پیگیری لازم برای گنجاندن شرکت پشتیبانی امور دام استان در فهرست خرید نهاده نیز در دستور کار قرار دارد تا روند تأمین نهادهها تسهیل شده و تولید مرغ گوشتی در استان ادامه یابد.
