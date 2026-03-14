تمهیدات جهاد کشاورزی روانسر برای تأمین مرغ ایام رمضان و نوروز

حسن ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات این مدیریت برای تأمین گوشت مرغ مورد نیاز مردم در ایام پیش رو اظهار کرد: با عنایت به آغاز ماه مبارک رمضان و در پیش بودن ایام عید نوروز، با پیگیری همکاران اداره تولیدات دامی شهرستان و مراکز تابعه، از ابتدای اسفند ماه سال جاری در ۱۳ واحد مرغداری گوشتی این شهرستان تعداد ۳۲۲ هزار و ۴۰۰ قطعه جوجه‌ریزی انجام شده است.

وی افزود: این میزان جوجه‌ریزی حدود ۲۹ درصد از کل جوجه‌ریزی‌های انجام شده در سطح استان کرمانشاه را شامل می‌شود که نشان‌دهنده نقش مهم شهرستان روانسر در تأمین گوشت مرغ استان است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان روانسر ادامه داد: علاوه بر این، چهار واحد مرغداری دیگر نیز درخواست جوجه‌ریزی به تعداد ۱۲۳ هزار و ۵۰۰ قطعه را ارائه کرده‌اند که مجوزهای لازم برای آن‌ها صادر شده و در آستانه جوجه‌ریزی قرار دارند.

وی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت مناسب واحدهای مرغداری شهرستان، همکاران این مجموعه در حال رایزنی با دو نفر از مرغداران با سابقه شهرستان برای انجام ۱۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی دیگر هستند که در صورت تحقق، ظرفیت تولید مرغ در شهرستان افزایش بیشتری خواهد یافت.

ویسی با تأکید بر تأمین مناسب مرغ در بازار گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ان‌شاءالله در روزهای آینده هیچ‌گونه کمبودی در زمینه تأمین گوشت مرغ در شهرستان و استان مشاهده نخواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان روانسر در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش مصرف گوشت مرغ در ایام ماه مبارک رمضان و نوروز، همکاران این مدیریت از چند ماه قبل برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده‌اند تا شهروندان عزیز در تأمین این کالای اساسی با مشکلی مواجه نشوند.