به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: متهم که چهار سال پیش در یک فقره سرقت مسلحانه در مرکز شهر دلفان مشارکت داشت، به دلیل ارتکاب این جرم به ۱۵ سال حبس تعزیری و همچنین رد مال به مبلغ ۴۵۰ میلیارد ریال محکوم شده بود.

وی افزود: این فرد که مدتی از دست مأموران قانون متواری بود، با تلاش اطلاعاتی و اشراف میدانی پلیس آگاهی شهرستان دلفان شناسایی شد و پس از مشخص شدن محل اختفای وی، با هماهنگی قضائی و در عملیاتی ضربتی دستگیر و به مراجع قضائی تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی لرستان با تأکید بر اشراف اطلاعاتی و عملیاتی پلیس در سطح استان تصریح کرد: چتر اطلاعاتی پلیس اجازه پناه گرفتن به مجرمان را در هیچ نقطه‌ای از استان نخواهد داد و هرگونه اقدام علیه امنیت شهروندان و آرامش جامعه با برخورد قاطع و قانونی مواجه خواهد شد.