به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن شیخی اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب‌های کاربری و انجام خریدهای اینترنتی بدون اطلاع وی، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات تخصصی، فنی و اطلاعاتی موفق به شناسایی متهم شدند و پس از هماهنگی با مقام قضائی، وی را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی آزادشهر با اشاره به انکار اولیه اتهام از سوی متهم گفت: فرد دستگیرشده پس از مواجهه با مستندات و ادله پلیس، به ارتکاب جرم اعتراف کرد و در ادامه رسیدگی، مبلغ ۶ میلیارد ریال به حساب شاکی بازگردانده شد.

شیخی ادامه داد: پس از تشکیل پرونده، متهم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

وی با تأکید بر رصد مستمر فعالیت‌های مجرمانه در فضای مجازی خاطرنشان کرد: پلیس فتا با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی، فعالیت افراد فرصت‌طلب و سودجو در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را زیر نظر دارد.

فرمانده انتظامی آزادشهر از شهروندان خواست برای دریافت اخبار و آموزش‌های پیشگیرانه به منابع معتبر مراجعه کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند.