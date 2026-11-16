به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام طولابی نژاد اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از پروژه‌های ساختمانی نیمه‌کاره شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این سرقت‌ها به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۲ مدرس قرار گرفت.

وی با اشاره به روند شناسایی متهم افزود: ماموران با بررسی دقیق تصاویر دوربین‌های مداربسته و اقدامات اطلاعاتی هویت سارق را شناسایی و وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند. در بازرسی از محل اختفای متهم مقادیری از اموال مسروقه کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان ادامه داد: متهم در تحقیقات اولیه ضمن اعتراف به بزه انتسابی و سرقت از چندین ساختمان، فردی را نیز به عنوان مالخر معرفی کرد که اقدامات قانونی در این زمینه صورت گرفت. متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ طولابی نژاد در پایان با هشدار به مالکان پروژه‌های ساختمانی بیان کرد: نسبت به ایمن‌سازی ساختمان‌ها، نصب حفاظ روی پایه‌های برق و پوشش مناسب کابل‌ها اقدام کنند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.