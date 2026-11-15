به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی عبادی اظهار کرد: در راستای کنترل و نظارت بر تردد وسایل نقلیه، مأموران پلیس راه یک دستگاه کامیون کشنده را در شهرستان جویبار متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد راننده این کامیون نوجوانی ۱۶ ساله است که فاقد گواهینامه رانندگی بوده است.

رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به توقیف کامیون کشنده تصریح کرد: در این رابطه، راننده نوجوان به همراه مالک خودرو که وسیله نقلیه را در اختیار فرد فاقد گواهینامه قرار داده بود، برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

عبادی با هشدار نسبت به پیامدهای رانندگی افراد فاقد صلاحیت با وسایل نقلیه سنگین، گفت: رانندگی با این وسایل نقلیه بدون داشتن گواهینامه و صلاحیت لازم، تهدیدی جدی برای ایمنی ترافیک و جان شهروندان است.

وی از مالکان وسایل نقلیه خواست از سپردن خودروهای خود به افراد فاقد گواهینامه خودداری کنند و یادآور شد که در صورت وقوع چنین تخلفاتی، مسئولیت قانونی متوجه مالک خودرو نیز خواهد بود.