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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۴

کامیون با رانندگی نوجوان ۱۳ ساله در محور آب‌پری رویان توقیف شد

کامیون با رانندگی نوجوان ۱۳ ساله در محور آب‌پری رویان توقیف شد

نور- یک دستگاه کامیون که توسط نوجوانی ۱۳ ساله در محور فرعی آب‌پری رویان در حال تردد بود، توسط مأموران پلیس راه نور – نوشهر متوقف و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران پلیس راه نور – نوشهر هنگام گشت‌زنی و کنترل تردد خودروها در محدوده محور فرعی آب‌پری رویان، به یک دستگاه کامیون که توسط فردی کم‌سن در حال رانندگی بود، مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

بررسی‌های اولیه نشان داد راننده این کامیون نوجوانی ۱۳ ساله بوده که فاقد شرایط قانونی برای رانندگی و دریافت گواهینامه است.

در پی این تخلف، مأموران پلیس ضمن توقیف کامیون، اقدامات قانونی لازم را در خصوص راننده و مالک وسیله نقلیه در دستور کار قرار دادند.

پلیس راه با تأکید بر مخاطرات رانندگی افراد فاقد گواهینامه، از خانواده‌ها و مالکان وسایل نقلیه خواست از واگذاری خودرو به افراد کم‌سن و فاقد صلاحیت قانونی خودداری کنند، زیرا این اقدام می‌تواند جان راننده، سرنشینان و دیگر کاربران جاده را با خطر جدی مواجه سازد.

کد مطلب 6891463

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