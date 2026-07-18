به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران پلیس راه نور – نوشهر هنگام گشتزنی و کنترل تردد خودروها در محدوده محور فرعی آبپری رویان، به یک دستگاه کامیون که توسط فردی کمسن در حال رانندگی بود، مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
بررسیهای اولیه نشان داد راننده این کامیون نوجوانی ۱۳ ساله بوده که فاقد شرایط قانونی برای رانندگی و دریافت گواهینامه است.
در پی این تخلف، مأموران پلیس ضمن توقیف کامیون، اقدامات قانونی لازم را در خصوص راننده و مالک وسیله نقلیه در دستور کار قرار دادند.
پلیس راه با تأکید بر مخاطرات رانندگی افراد فاقد گواهینامه، از خانوادهها و مالکان وسایل نقلیه خواست از واگذاری خودرو به افراد کمسن و فاقد صلاحیت قانونی خودداری کنند، زیرا این اقدام میتواند جان راننده، سرنشینان و دیگر کاربران جاده را با خطر جدی مواجه سازد.
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