توقیف کشنده حامل بار خطرناک با راننده ۱۳ ساله در آزادراه قم- کاشان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ روح الله شاکری ظهر جمعه در گفتگویی اظهار کرد: مأموران پلیس راه استان قم در جریان گشت و کنترل محورهای مواصلاتی، یک دستگاه کامیون کشنده را که در آزادراه کاشان به قم در حال تردد بود، متوقف کردند.
وی افزود: بررسیهای انجام شده نشان داد راننده این کشنده نوجوانی ۱۳ ساله است که هیچگونه گواهینامه معتبر برای رانندگی با این وسیله نقلیه نداشته است.
رئیس پلیس راه استان قم ادامه داد: موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا کرد که مشخص شد کامیون کشنده حامل بار خطرناک بوده و راننده آن فاقد صلاحیت قانونی لازم برای هدایت چنین وسیله نقلیهای است.
وی بیان کرد: با توجه به نوع محموله و همچنین نبود مدارک و الزامات ایمنی و صلاحیت مورد نیاز، مأموران پلیس راه از ادامه حرکت این وسیله نقلیه جلوگیری کردند.
شاکری گفت: این کامیون کشنده پس از توقیف برای جلوگیری از تداوم تردد به پارکینگ منتقل شد و پرونده تخلف نیز برای رسیدگی و طی مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.
رئیس پلیس راه استان قم با اشاره به حساسیت حملونقل بارهای خطرناک افزود: تردد وسایل نقلیه حامل چنین محمولههایی نیازمند رعایت الزامات قانونی و برخورداری راننده از صلاحیت و مدارک لازم است.
وی تصریح کرد: بهکارگیری رانندگان غیرمجاز و فاقد گواهینامه در جابهجایی بارهای خطرناک، اقدامی بسیار پرخطر است و میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای راننده، سایر کاربران جاده و ایمنی محورهای مواصلاتی به همراه داشته باشد.
شاکری این مورد را یک فاجعه ترافیکی بالقوه توصیف کرد و هشدار داد: سهلانگاری در زمینه انتخاب راننده و رعایت الزامات ایمنی در حمل بارهای خطرناک میتواند زمینهساز حوادثی شود که آثار آن قابل جبران نباشد.
قم- رئیس پلیس راه استان قم از توقیف یک دستگاه کامیون کشنده حامل بار خطرناک در آزادراه کاشان به قم خبر داد و گفت: راننده این خودرو نوجوانی ۱۳ ساله و فاقد گواهینامه معتبر بود.
به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ روح الله شاکری ظهر جمعه در گفتگویی اظهار کرد: مأموران پلیس راه استان قم در جریان گشت و کنترل محورهای مواصلاتی، یک دستگاه کامیون کشنده را که در آزادراه کاشان به قم در حال تردد بود، متوقف کردند.
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