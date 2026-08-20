کشنده با راننده ۱۶ ساله و فاقد گواهینامه در خراسان شمالی توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، رئیس پلیس راه خراسان شمالی از توقیف یک دستگاه کشنده با راننده ۱۶ ساله و فاقد گواهینامه خبر داد.
وی اظهار کرد: مأموران پلیس راه در جریان کنترل خودروهای عبوری، این وسیله نقلیه سنگین را که توسط یک نوجوان ۱۶ ساله هدایت میشد، متوقف کردند.
رئیس پلیس راه خراسان شمالی افزود: بررسیها نشان داد راننده فاقد گواهینامه بوده و صلاحیت قانونی لازم برای رانندگی با وسیله نقلیه سنگین را نداشته است.
وی ادامه داد: با توجه به خطرات جدی ناشی از هدایت وسایل نقلیه سنگین توسط افراد فاقد مهارت، تجربه و گواهینامه، خودرو متوقف و برابر مقررات قانونی با راننده آن برخورد شد.
رئیس پلیس راه خراسان شمالی خاطرنشان کرد: رانندگی با وسایل نقلیه سنگین بدون مهارت، تجربه و گواهینامه معتبر میتواند جان راننده و سایر کاربران جاده را به خطر بیندازد و رعایت مقررات و شرایط قانونی برای رانندگی با این وسایل ضروری است.
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