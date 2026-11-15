به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد سعادتمند شامگاه یکشنبه در جمع مردم مبعوث شهرستان تنکابن با اشاره به جایگاه باورهای دینی در تقویت روحیه مقاومت اظهار کرد: قدرتی که مردم ایران از ایمان و اعتقادات خود می‌گیرند، موجب شده است در برابر تهدیدهای آمریکا و افرادی مانند ترامپ سر خم نکنند.

وی با اشاره به بازتاب برخی تصاویر منتشرشده در فضای رسانه‌ای جهان افزود: در همان روزهایی که تصویری از مردم ایران مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته بود، تصویری تکان‌دهنده از یک کودک در جزیره اپستین نیز در سطح جهان منتشر شد که افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داد.

حجت‌الاسلام سعادتمند با اشاره به تفاوت نگاه و رویکردهای اعتقادی و انسانی در جوامع، بر اهمیت حفظ کرامت انسان و پایبندی به ارزش‌های دینی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام سعادتمند، مدرس حوزه و دانشگاه، با اشاره به قدرت اعتقادی و روحیه استقلال‌طلبی مردم ایران گفت: ملتی که عزت و هویت خود را از باورهای دینی و معنوی می‌گیرد، در برابر تهدیدها و فشارهای قدرت‌های خارجی تسلیم نخواهد شد.