امام جمعه موقت ارومیه:تشییع باشکوه امام شهید، نمایش وحدت ملی بود

به گزارش خبرنگار مهر،حجتالاسلام محمد حیدریزاد، در خطبههای نماز جمعه ارومیه با اشاره به مراسم تشییع و بدرقه باشکوه امام شهید، اظهار کرد: حضور گسترده و کمنظیر مردم در آیینهای وداع و تشییع در ایران و عراق، جلوهای از پیوند عمیق امت با ولایت، مرجعیت دینی و ارزشهای اسلامی بود.
وی علاقه و دلبستگی امام شهید به ایران، مردم و عزت ملی را یکی از ویژگیهای برجسته ایشان دانست و افزود: تأکید این شخصیت بر وحدت، همدلی و حفظ انسجام ملی، امروز بیش از هر زمان دیگری برای جامعه اهمیت دارد و حفظ اتحاد و همبستگی، مهمترین سرمایه کشور برای عبور از چالشها و دستیابی به آیندهای مقتدر است.
امام جمعه موقت ارومیه تصریح کرد: این حضور پرشور نشان داد که محبت، ایمان و وفاداری مردم به آرمانهای دینی همچنان زنده و استوار است و این سرمایه اجتماعی میتواند پشتوانهای مهم برای حرکت جامعه اسلامی در مسیر پیشرفت و عزت باشد.
حجت الاسلام حیدریزاد افزود: بازتاب گسترده این مراسم در سطح منطقه و جهان نشان داد که جایگاه ولایت فقیه و مرجعیت دینی همچنان از مهمترین ارکان وحدت و انسجام امت اسلامی به شمار میرود و رابطه امت و امامت، ریشه در باورهای دینی و عشق مردم دارد و این پیوند، با گذر زمان نهتنها تضعیف نمیشود بلکه استحکام بیشتری نیز پیدا میکند.
یاد و نام امام شهید در تاریخ ماندگار خواهد ماند
وی با بیان اینکه یاد و نام امام شهید در تاریخ ماندگار خواهد ماند، تصریح کرد: اندیشهها، منش و سیره این شخصیت برجسته الهامبخش نسلهای آینده خواهد بود و راه مقاومت، عزت و ایستادگی در برابر زیادهخواهی دشمنان را برای آزادیخواهان جهان ترسیم میکند.
حجت الاسلام حیدریزاد خاطرنشان کرد: ملت ایران و جریان مقاومت ثابت کردهاند که از آرمانهای خود دست نخواهند کشید و خون شهیدان را سرمایه استمرار این مسیر میدانند.
امام جمعه موقت ارومیه با اشاره به لزوم مقابله با جنایتکاران و عاملان این اقدامات، گفت: ملت ایران همواره خواستار اجرای عدالت و پاسخگویی عاملان جنایتها بوده و این مطالبه را با جدیت دنبال خواهد کرد.
حجت الاسلام حیدریزاد با اشاره به تحولات منطقه و شرایط بینالمللی اظهار کرد: تجربه رخدادهای اخیر نشان داده است که دشمنان جمهوری اسلامی ایران به هیچیک از اصول انسانی و قواعد بینالمللی پایبند نیستند و از هر فرصتی برای اعمال فشار بر ملت ایران استفاده میکنند از این رو، تقویت توان بازدارندگی و ارتقای ظرفیتهای دفاعی کشور باید همواره در اولویت برنامهریزی مسئولان قرار گیرد.
همدلی و مشارکت مردمی، تصویری ماندگار از وحدت و انسجام ملتهای مسلمان به نمایش گذاشت
وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران برای حفظ امنیت، استقلال و تمامیت ارضی خود نیازمند بهرهگیری از همه ظرفیتهای علمی، فناوری و دفاعی است و مسئولان باید با برنامهریزی دقیق، زمینه افزایش اقتدار ملی را بیش از گذشته فراهم کنند تا هیچ دشمنی تصور تعرض به منافع کشور را در سر نپروراند.
حجت الاسلام حیدریزاد با اشاره به روحیه ایثار و مقاومت ملت ایران گفت: مردم ایران طی دهههای گذشته نشان دادهاند که در دفاع از ارزشهای اسلامی، منافع ملی و استقلال کشور همواره حضوری آگاهانه و مسئولانه داشتهاند و این روحیه، مهمترین عامل اقتدار جمهوری اسلامی در برابر تهدیدهای خارجی است.
وی ضمن قدردانی از مردم ایران و عراق، دستگاههای اجرایی، نیروهای خدماترسان، موکبداران، جوانان، بانوان و همه افرادی که در برگزاری مراسم تشییع و خدمترسانی به زائران نقش داشتند، اظهار کرد: این همدلی و مشارکت مردمی، تصویری ماندگار از وحدت و انسجام ملتهای مسلمان به نمایش گذاشت و بار دیگر ظرفیت عظیم سرمایه اجتماعی جهان اسلام را آشکار ساخت.
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