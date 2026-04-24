به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شیرازی شامگاه جمعه در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با شبکه مازندران، با تحلیل شرایط اخیر، اظهار داشت: در مقاطع حساس، آنچه بیش از هر عامل دیگری موجب تقویت جایگاه کشور می‌شود، حضور آگاهانه مردم و اتکای نظام به پشتوانه‌های معنوی است.

وی با بیان اینکه برخی دشمنان در محاسبات خود دچار خطا شده‌اند، افزود: تصور آنان از میزان تاب‌آوری و قدرت ایستادگی ملت ایران نادرست بوده و این مسئله در صحنه‌های مختلف به‌روشنی آشکار شده است.

به گفته وی، حضور خودجوش مردم در میدان و حمایت از آرمان‌ها، نشان‌دهنده عمق پیوند میان ملت و ارزش‌های دینی است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به نقش باورهای اعتقادی در تقویت روحیه عمومی تصریح کرد: اتکا به خداوند و توسل به اهل‌بیت (ع) از عوامل مهمی است که در بزنگاه‌های تاریخی، موجب انسجام و حرکت جامعه شده و این مسئله در تحولات اخیر نیز قابل مشاهده است.

وی همچنین به نقش نیروهای مسلح در حفظ امنیت و اقتدار کشور اشاره کرد و گفت: توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران، همراه با حضور مردمی، معادلات دشمن را بر هم زده و نشان داده است که ایران از ظرفیت‌های بالایی برای مقابله با تهدیدات برخوردار است.

حجت‌الاسلام شیرازی در ادامه با تأکید بر اهمیت وحدت ملی خاطرنشان کرد: هرگونه اقدام علیه ارزش‌ها و باورهای یک ملت، نتیجه معکوس خواهد داشت و موجب تقویت همبستگی داخلی می‌شود. به گفته وی، تجربه‌های تاریخی نیز نشان داده که فشارهای خارجی نه‌تنها موجب تضعیف ملت ایران نشده، بلکه انسجام آن را افزایش داده است.

جامعه ایرانی پویا و بالنده است

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش زنان و جوانان در تحولات اجتماعی اشاره کرد و افزود: مشارکت گسترده اقشار مختلف، به‌ویژه زنان و نسل جوان، در عرصه‌های مختلف، جلوه‌ای از پویایی و بالندگی جامعه ایرانی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده، تأکید کرد: با تکیه بر وحدت حداکثری و بهره‌گیری از هدایت‌های رهبری، می‌توان مسیر پیشرفت و اقتدار کشور را با قدرت ادامه داد.