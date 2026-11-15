به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوین شامگاه یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، در واکنش به اظهارات قائم‌پناه درباره ارتباط محدودیت عرضه بنزین با مقابله با قاچاق سوخت اظهار کرد: ۹۵ درصد قاچاق سوخت مربوط به گازوئیل و تنها پنج درصد آن مربوط به بنزین است.

وی با بیان اینکه قاچاق بنزین نیز شامل آذربایجان‌شرقی نمی‌شود، افزود: در یکی از استان‌ها برای حمایت از معیشت سرپرستان خانوار بیکار، سازوکاری غیررسمی در این زمینه در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره سیاست‌های جدید سوختی گفت: مردم از دلایل تغییر سیاست‌های توزیع سوخت آگاه هستند، اما ارائه توضیحات غیرشفاف و توجیهات غیرمنطقی، به جای اقناع افکار عمومی، زمینه نارضایتی را فراهم می‌کند.

نوین با اشاره به موقعیت ارتباطی تبریز و آذربایجان‌شرقی در شمال‌غرب کشور تصریح کرد: محدودیت عرضه سوخت در شهرهای این استان، با توجه به اینکه مسیر تردد شمار زیادی از مسافران هستند، مشکلات متعددی برای شهروندان و مسافران ایجاد کرده است.

وی با اشاره به تأثیر این تصمیمات بر فعالیت‌های اقتصادی و شغلی برخی شهروندان خاطرنشان کرد: برای مقابله با قاچاق سوخت، به‌ویژه در شرایطی که سهم بنزین از قاچاق محدود است، باید راهکارهای منطقی‌تر و مؤثرتری مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه با پاک کردن صورت مسئله نمی‌توان مشکل قاچاق سوخت را برطرف کرد.

این نماینده مجلس ادامه داد: در شرایط فعلی، معیشت شمار زیادی از رانندگان تحت تأثیر قرار گرفته و اجرای تصمیمات غیرکارشناسی، بدون توجه کافی به جزئیات و پیامدهای آن، می‌تواند برای مجموعه نظام هزینه‌ساز باشد.

نوین با اشاره به فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی دشمنان علیه کشور اظهار کرد: مردم هر زمان که با توضیحات شفاف مسئولان و منطق تصمیم‌گیری‌ها روبه‌رو شده‌اند، از سیاست‌ها استقبال کرده‌اند، اما ابهام درباره وضعیت آینده تأمین سوخت، نگرانی‌هایی را در جامعه به وجود آورده است.

وی تأکید کرد: انتقاد مردم از رویکرد فعلی در حوزه سوخت، با توجه به پیامدهای آن بر زندگی و معیشت خانوارها، برحق است. نمی‌توان اجازه داد اظهارنظرهای متفاوت مسئولان دولتی در رسانه‌ها درباره نرخ چهارم بنزین، به ابهامات دامن بزند و آرامش عمومی را مختل کند.