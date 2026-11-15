به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرامرز بابایاری بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در شهرستان بناب،موضوع به صورت ویژه در دستور کار عوامل پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری۱۱ با اشراف اطلاعاتی و در تحقیقات فنی و تخصصی، سارقان را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه هر ۲متهم را در داخل خودرو مورد استفاده در امر سرقت، دستگیر کردند.

سرهنگ بابایاری ادامه داد: در بازجویی های صورت گرفته ، سارقان غیر بومی به ۵ فقره سرقت اماکن خصوصی اعتراف کردند و مقادیری از اموال مسروقه نیز از خودروی آنان کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بناب با بیان اینکه متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند، از شهروندان خواست مراقبت‌های لازم در خصوص پیشگیری از سرقت را به عمل آورده و هرگونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.